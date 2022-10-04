Libya Hükümet Sözcüsü Mısır ve Yunanistan'a ateş püskürttü: Libya'nın iç işlerine müdahaledir ve kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Libya ziyaretinde sırasında yaptığı, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalamasına Mısır ve Yunanistan itiraz etti. Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hamuda'dan bu konuya ilişkin açıklama geldi. Hamuda, "Mısır ve Yunanistan'ın Türkiye-Libya mutabakat zaptı'na yönelik itirazları, Libya'nın iç işlerine müdahaledir ve kabul edilemez. Dibeybe hükümeti uluslararası alanda tanınmaktadır ve anlaşma imzalama hakkına sahiptir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenlerken, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığı açıkladı. Muhtıraya ilişkin itiraz eden Yunanistan ve Mısır'a yanıtı Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hamuda verdi.

''DİBEYBE HÜKÜMETİ ULUSLARARASI ALANDA TANINMAKTADIR''

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hamuda: "Mısır ve Yunanistan'ın Türkiye-Libya mutabakat zaptı'na yönelik itirazları, Libya'nın iç işlerine müdahaledir ve kabul edilemez. Dibeybe hükümeti uluslararası alanda tanınmaktadır ve anlaşma imzalama hakkına sahiptir" açıklamalarında bulundu.

''DİBEYBE ANLAŞMAYI İMZALAMAKTAN MEMNUN OLDUK''

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Türkiye'nin dostane heyetini kabul etmekten ve Libya halkının üstün çıkarlarına hizmet eden birçok anlaşmayı imzalamaktan memnuniyet duyduk. Seçimlerin yapılması için gereken uluslararası desteği harekete geçirmek için mutabığız" dedi.

YUNANİSTAN VE MISIR İTİRAZ ETMİŞTİ

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd anlaşmaya ilişkin itirazını dile getirdi. Zeyd,"Görev süresi dolan Ulusal Birlik Hükümeti'nin herhangi bir uluslararası anlaşma ve mutabakat zaptı imzalama yetkisi yoktur" dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da, "Türkiye-Libya 'muhtırası' hukuka aykırı ve geçersizdir. Libya Temsilciler Meclisi'nin bugün Trablus'ta imzalanan anlaşmanın geçersizliğine ilişkin açıklamalarından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.