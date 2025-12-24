Muhammed Ali Ahmed Al Haddad kimdir, Libya'da hangi görevlerde bulundu?

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad, Türkiye'deki temasları sonrası ülkesine dönerken Ankara'nın Haymana ilçesinde geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti. Al Haddad, 5 yıldan uzun süredir bu görevdeydi ve ülkesinin Türkiye'yle ilişkilerini geliştirmesinde önemli rol oynamıştı.

Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'ın yaşamının ve askeri kariyerinin ilk dönemi hakkında fazla bilgi yok.

Ancak Al Haddad'ın Libya'da isyanın başladığı 2011 yılı öncesi orduda çeşitli görevlerde bulunduğu biliniyor.

Al Haddad, disiplinli ve askeri kurumlara önem veren bir isimdi.

Libya'yı 1969'dan sonra yöneten Muammer Kaddafi, 2011'deki Arap Baharı isyanları sırasında NATO destekli müdahaleler ve isyancı güçlerin başkent Trablus'u ele geçirmesiyle devrildi.

Muammmer Kaddafi, 20 Ekim 2011'de memleketi Sirte'de yakalanarak öldürüldü.

Kaddafi'nin öldürülmesi Libya'da uzun süreli siyasi istikrarsızlığı tetikledi, iç savaşın da şiddetlenmesine neden oldu.

Libya ordusu da parçalandı.

Muhammed Ali Ahmed Al Haddad, Trablus merkezli güçlerle işbirliği yaptı.

Bu güçler ilerde, Birleşmiş Milletler'in (BM) de tanıyacağı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni oluşturdu.

Al Haddad, 2015'te Trablus'taki askeri bölgede üst düzey bir komutan oldu.

Görev yaptığı yer, Libya'nın batısındaki en kritik askeri bölgelerdendi.

Trablus'ta direnişin ön saflarındaki komutanlardandı

Al Haddad, ülkenin doğusunda General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na karşı direnişin organize edilmesinde önemli rol oynadı.

Libya Ulusal Ordusu, Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirme için başkente yönelik büyük bir saldırı başlattı.

Çatışmalar, Haziran 2020'ye dek sürdü.

Al Haddad, Trablus'u savunan en önemli komutanlardan biriydi.

Türkiye de bu süreçte, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekledi.

Al Haddad, Eylül 2020'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından Libya Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

Göreve başladığı dönemden itibaren Türkiye ile yoğun askeri temaslarda bulunan Haddad önce Ekim 2020'de, daha sonra da 2024 ve 2025 yıllarında Ankara'yı birçok kez ziyaret etti.

Al Haddad beş yıldır, Libya'nın batısını kontrol eden Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğusunu kontrol eden Libya Ulusal Ordusu'nun güçlerini birleştirmesi için yapılan ve BM'nin de desteklediği görüşmelerde aktif rol almıştı.

Türkiye zamanla Libya Ulusal Ordusu'yla da, özellikle Mısır'la normalleşme sürevcine paralel olarak yakınlaştı.

El Hadad ise son üç yılda Libya'nın Türkiye ile savunma alanında işbirliği yapması ve iki ülke arasında üst düzey koordinasyonun sürmesi için çaba harcıyordu.

Al Haddad ayrıca Libya'yı temsilen güvenlik konulu uluslarası birçok toplantıya katılmış ve Libya ordusunun modernizasyonunu önceliklerinden biri olarak belirlemişti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak 23 Aralık'ta Türkiye'yi ziyaret eden Al Haddad, Ankara'da resmi törenle karşılanmıştı.

Al Haddad, geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetmeden önce, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le de görüşmüştü.

Görüşmelere, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katılmıştı.