Libya'da Sel Felaketi: Can ve Mal Kayıpları Devam Ediyor

Libya'nın doğusunu vuran 'Daniel' fırtınası sonucunda Derne'den Bingazi'ye kadar birçok kentte can ve mal kayıpları yaşandı. Sel sularının etkisiyle Derne, Beyda, Suse, Merc ve Bingazi kentlerinde can kayıpları ve ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Yardım kampanyaları devam ediyor.

Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Derne'den Bingazi'ye ülkedeki birçok kentte can ve mal kayıplarına neden oldu.

En çok can kaybı iki barajın yıkılması nedeniyle Derne kentinde yaşandı ancak sel sularının diğer kentleri de büyük çapta olumsuz etkilediği, gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

Selin etkili olduğu Derne, Beyda, Suse, Merc ve Bingazi kentlerine giden AA ekibi, etrafı dağlar ve derin vadilerle çevrili Suse kentinde de can kayıplarının yanı sıra ciddi maddi hasarın yaşandığı ve bazı yolların trafiğe kapandığını gözlemledi.

Suse Belediye Başkanı Vail Berik, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada 50 ailenin kayıp olduğunu ifade etmişti.

Bir köyde 22 kişi sele kapıldı

Beyda ve Merc kentleri arasında bulunan Kuf Vadisi ile bilinen Cebel el-Ahdar bölgesinde de ciddi kayıplar var.

Bölgede bulunan yaklaşık 200 kişinin yaşadığı Verdiye köyünde 22 kişi sele kapıldı.

AA muhabirine konuşan köy halkından Abdulvahid Fercani, kardeşinin eşi ve çocuğuyla sel sularına kapıldığını ve hala kendilerinden haber alınamadığını söyledi.

O gece kardeşinin evinde kayınpederinin de misafirliğe geldiğini ve 4'ünün de kaybolduğunu belirten Fercani, selin evleri, otomobilleri ve iş yerlerini tahrip ettiğini anlatarak, "Sel sularına kapılan 22 kişiden sadece 7'sinin cesedine ulaşabildik. Kayıplar arasında Mısırlı ve Sudanlı aileler de var." dedi.

2 aylık bebeğin cesedi selden 4 gün sonra bulundu

Verdiye köyle sakinlerinden Eymen Muhammed de yaşadıkları felaketi, "Şu ilerideki ağacın altında biriken çalılar arsında, selden 4 gün sonra 2 aylık bir bebeğin cesedini bulduk. İlerideki evde bir aile yaşıyordu, onlardan da haber yok." ifadeleriyle anlatmaya çalıştı.

Merc ile Bingazi kenti arasındaki bölgelerde yol boyu bazı evler ve ziraat alanlarının hala su altında olduğu ve suların çekilmediği görüldü.

Başkent Trablus ve ülkenin batısındaki diğer kentlerde düzenlenen kampanyalarda toplanan yardım malzemelerini taşıyan yüzlerce kamyon ve kamyonet, Derne'ye gitmeye devam ediyor.

- Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, dün çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.