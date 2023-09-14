Libya'da Sel Felaketi: Binlerce Kişi Hayatını Kaybetti

Libya'nın doğusunda etkili olan 'Daniel' fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele sebep oldu. Son belirlemelere göre sel nedeniyle 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise kayboldu. İHH İnsani Yardım Vakfı, ülkeye yönelik acil yardım çalışmaları başlattı.

Libya'nın doğusunda etkili olan 'Daniel' fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele sebep oldu. Son belirlemelere göre sel nedeniyle 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise kayboldu. İHH İnsani Yardım Vakfı, ülkeye yönelik acil yardım çalışmaları başlattı. Vakıf, AFAD koordinesinde 15 arama kurtarma görevlisini ve 5 konteynerlik yardım malzemesini ülkeye gönderdiğin duyurdu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, yaşanan selin ardından Libya'ya yönelik arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için harekete geçti. İlk gün ülkeye su üstü arama kurtarma ekibini gönderen vakıf, bölgedeki acil ihtiyaçların tespit edilmesi ve insani yardım çalışmalarının koordinasyonu için ikinci bir ekibi daha ülkeye sevk etti. Ayrıca, bölgedeki acil ihtiyacı gidermek için insani yardım ekibiyle birlikte 2 bin 500 adet ceset torbası da ülkeye uçakla gönderildi.

5 KONTEYNERLİK YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLECEK

Ayrıca İHH, AFAD koordinesinde İzmir Limanı'ndan kalkacak yardım gemisine yanlarındaki iki araç ve 1 zodyak botla beraber İHH Afet Yönetimi'ne bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi yönlendirdi. Vakıf tarafından, 5 konteynerlik yardım malzemesi de gemiyle ülkeye gönderilecek.

5 BİN 220 ADET BATTANİYE GÖNDERİLECEK

Konteynerlerin içerisinde; 5 bin 220 adet battaniye, 28 bin 265 adet elbise, 21 bin 519 adet iç çamaşırı, 832 koli ıslak mendil, 13 bin 468 adet konserve, 26 bin 660 adet eşarp, bin 977 adet şal, 224 koli hasta bezi, 2 bin 420 adet çorap, bin 701 adet kadın pedi, 20 bin 400 adet ceset torbası ve 350 top kefen malzemeleri olduğu vakıf tarafından belirtildi.