Türkiye'nin olası Suriye operasyonu sorulan Lavrov, ABD'yi hedef aldı: Oradaki bir takım örgütleri besliyorlar - Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Karadeniz'de kurulması planlanan tahıl koridoru, ikili ilişkiler ve Ukrayna'nın işgaliyle alakalı açıklamaların yapıldığı basın brifinginde, iki bakan; Türkiye'nin Suriye'ye olası yeni operasyonu hakkında da konuştu.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çavuşoğlu konuya ilişkin olarak "Suriye ve Libya'daki gelişmeleri de ele aldık. Farklı görüşlerimiz olsa da Rusya birlikte çalıştığımız bir ülke. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kez daha vurguladık. Hem Suriye'nin sınır bütünlüğü hem bizim sınırımızı tehdit eden PKK/YPG, maalesef ABD başta olmak üzere bazı ülkeler tarafından destekleniyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmamız bu yüzden. Hem Rusya'nın hem de ABD'nin teröristlerin temizlenmesi konusunda taahhütleri var. Bu taahhütlerin yerine gelmesini beklemek bizim en doğal hakkımız, müsamaha göstermemiz söz konusu değil" diye konuştu.

"TÜRK DOSTLARIMIZIN TEHDİTLERLE İLGİLİ HASSASİYETLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ"

Türkiye'nin Suriye'de olası harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov ise "Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından ( Suriye ) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. Uluslararası toplum Suriye'deki şartları ağırlaştırıyor. ABD, Suriye'de gayri meşru şekilde bir takım örgütleri besliyor. Astana formatında yapılan bir sonraki Suriye toplantısı temmuz ayında Nursultan'da yapılacak.

Suriye muhalefetini temsil eden heyet daha yapıcı olmaya çalışıyor ama ABD'nin 'Hiçbir şekilde, Esad rejimi Suriye'yi yönetirken kısıtlamaları kaldırmayacağız' açıklaması var. Halbuki Suriye'nin toprak bütünlüğünün gözetilmesi lazım. Uluslararası toplum biraz daha faal olmalı, Suriye'deki şartları ağırlaştırıyorlar. Ülkeyi bu kısıtlamalarla boğuyorlar. İnsani yardım bile doğru düzgün yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN DAHA ÖNCE GELEN OPERASYON MESAJLARI

Lavrov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; Türkiye'nin Suriye'de olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını belirtmiş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise; yapılacak operasyon için "Esed rejiminin rızası alınmalı" mesajını vermişti.





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