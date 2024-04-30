Kuzey Koreli sığınmacı Yeonmi Park, Kim Jong-un'un her yıl 'Zevk Takımı' için 25 bakire kız seçtiğini söyledi

Kuzey Koreli bir sığınmacı, diktatör Kim Jong-un'un her yıl 25 bakire kızı "Zevk Takımı"nın bir parçası olarak seçtiğini anlattı.

30 yaşındaki Yeonmi Park, genç kadınların çekiciliklerinin yanı sıra siyasi bağlılıklarına bakılarak seçildiğini iddia etti.

Park, şişman diktatöre ve onun parti dostlarına hizmet etme gibi şaibeli bir onur nedeniyle iki kez izlendiğini, ancak "aile statüsü" nedeniyle seçilmediğini iddia etti ve şöyle dedi: "Her sınıfı ziyaret ediyorlar ve hatta güzel birini bulmak için okul bahçelerine bile gidiyorlar.

"Güzel kızlar bulduklarında yaptıkları ilk şey aile durumlarını, yani siyasi durumlarını kontrol etmek oluyor. Kuzey Kore'den kaçan aile üyeleri olan, Güney Kore'de veya başka ülkelerde akrabaları olan kızları ortadan kaldırıyorlar."

Bir sonraki adım, bakire olduklarından emin olmak için tıbbi muayenedir. Bu testi geçen adaylar daha detaylı bir tıbbi muayeneye tabi tutuluyor ve vücudun herhangi bir yerindeki küçük bir yara izi gibi en küçük kusur bile diskalifiye sebebi oluyor.

Zorlu testler sonucunda geriye "Kuzey Kore'nin dört bir yanından sadece bir avuç kız" kalıyor ve bunlar daha sonra Pyongyang'a gönderiliyor. Park, seçildikten sonra kızların "varoluşlarının tek sebebinin diktatörü memnun etmek olduğunu" söyledi.

Önceki lider Kim Jong-Il, "genç genç kızlarla cinsel yakınlığın ona ölümsüzlük vereceğine" inanıyordu. 2011 yılında 70 yaşındayken ağır bir kalp krizinden öldü.