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Kuzey Kore, Uranyum Zenginleştirme Tesisini Gösterdi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un uranyum zenginleştirme tesisini ziyaret ettiği ve üretimi arttırma çağrısında bulunduğu görüntüler yayınlandı. Güney Kore ise bu planları kınadı.

Kuzey Kore ilk kez nükleer silahları için malzeme üreten uranyum zenginleştirme tesisinden görüntüler yayımladı.

Fotoğraflarda, ülkenin lideri Kim Jong Un'un bölgeyi teftiş ettiği görülüyor. Kim, daha önce ülkenin nükleer silah stokunu “katlanarak” arttırma sözü vermişti.

Devlete bağlı Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) Cuma günü yayınladığı bir haberde Kim'in uranyum tesisinin üretimini arttırması çağrısında bulunduğunu aktardı.

Zenginleştirilmiş uranyum nükleer savaş başlıklarının üretiminde önemli bir rol oynuyor.

Fotoğrafların yayınlanması Kore yarımadasında tansiyonun yükseldiği bir döneme denk geldi.

KCNA'nın haberine göre “[Kim] üretim hatlarının genel işleyişi hakkında bilgi edinmek için uranyum zenginleştirme tesisinin kontrol odasını gezdi” ve tesisi gördüğü için “güçlü hissettiğini” söyledi.

Güney Kore hükümeti ise Kuzey Kore’nin üretimi arttırma planlarını şiddetle kınadı.

Kuzey Kore, Kim'in ziyareti ne zaman gerçekleştirdiğini ya da hangi tesisi ziyaret ettiğini açıklamadı. Bunun genişleyen Yongbyon nükleer tesisinin bir parçası mı yoksa açıklanmayan başka bir tesis mi olduğu bilinmiyor.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin bilinen Yongbyon tesisinin yanı sıra en az bir uranyum zenginleştirme tesisini de gizlice işlettiğinden şüpheleniyorlar.

Seul'deki Ewha Üniversitesi profesörlerinden Leif-Eric Easley’e göre, Kuzey Kore bu tesisi “nükleer gelişimiyle övünmek ve silah programının geri döndürülemez olduğunun sinyalini vermek” için açıkladı.

Easley BBC'ye verdiği demeçte, “Kim rejimi nükleer çalışmalarına rağmen Rusya ve Çin'in diplomatik ve ekonomik desteğinden hala yararlandığını göstermek istiyor da olabilir” dedi.

Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nden kıdemli uzman Hong Min, haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte, fotoğrafların yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine yönelik bir “mesaj” olabileceğini ve bir sonraki yönetime “Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının imkansız” olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.

Hong, “Bu aynı zamanda diğer ülkelerin Kuzey Kore'yi nükleer bir devlet olarak kabul etmelerini talep eden bir mesaj” dedi.

İki Kore’nin birleşmesi yönünde çalışma yürüten Güney Kore Birleşme Bakanlığı, tesisi kamuoyuna gösterdiği için Kuzey Kore’yi kınadı ve nükleer silahların yasadışı olarak konuşlandırılmasının BM Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen çeşitli kararları ihlal ettiğini ekledi.

Birleşme Bakanlığı, “Kuzey Kore'nin herhangi bir nükleer tehdidi ya da provokasyonu, Güney Kore-ABD ittifakının sağlam ve kapsamlı caydırıcılığına dayalı olarak hükümetimiz ve ordumuz tarafından ezici ve güçlü bir yanıtla karşılanacaktır” dedi.

Kuzey Kore'nin elindeki nükleer silah sayısı bilinmiyor. Ancak yakın zamandaki bir tahmine göre bu sayı 50 olabilir ve 40 tane daha üretmek için ülkede yeterli malzeme var.

BBC

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