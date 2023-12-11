Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız öğrencileri ağlattı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 5. Ulusal Anneler Konferansı'na katılan Kore Çocuk Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Törene katılan Kuzey Koreli öğrenciler bir anda Kim Jong-un'un çevresini sararak sevgi gösterisinde bulundu. Kim Jong-un'un şaşkın halleri ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, 5. Ulusal Anneler Konferansı'nda öğrencilerle görüntülendi. Kuzey Koreli öğrenciler bir anda Kim Jong-un'un çevresini sararak genç lidere sevgi gösterisinde bulundu. O anlar ise kameralara yansıdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öğrencilerle törende bir araya geldi. Törene katılan Kuzey Koreli öğrenciler, Kim Jong-un'un çevresini sararak genç lidere sevgi gösterisinde bulundu.

KİM JONG-UN'A SARILIP AĞLADILAR

Kuzey Koreli kız öğrencilerin Kim Jong-un'a sarılarak sevinçten ağladığı anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.