Kuzey Kore'den silah ihracatı iddiasına yalanlama: ''Rusya'ya silah satışı yapmadık, ABD ağzını kapalı tutsun''

ABD istihbaratında gizliliği kaldırılan belgelere ulaşan New York Times, Rusya'nın Kuzey Kore'den milyonlarca top mermisi ve roket satın aldığını iddia etmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirmiş ve bu iddiayı doğrular nitelikte açıklamalarda bulunmuştu. Rusya'nın Kuzey Kore'den milyonlarca roket ve topçu mermisi almış olabileceğini ifade eden Kirby, bu silahların sahada kullanılmaya başlandığına dair henüz bir ibare olmadığını sözlerine eklemişti.

''İMAJIMIZI ZEDELEMEYİ AMAÇLIYORLAR''

Pyongyang'ın Moskova'ya top mermisi ve roket sattığı yönündeki haberlere Kuzey Kore'den yazılı bir açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı Teçhizat Bürosu Genel Direktör Yardımcısı tarafından devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) yapılan açıklamada, ABD'nin iddialarının doğru olmadığı belirtilirken, ''Rusya'ya daha önce hiç silah ve mühimmat ihraç etmedik ve ihraç etmeyi planlamıyoruz. ABD'nin yaydığı söylentinin nereden kaynaklandığı belli değil, ancak söylentiler ülkemizin imajını zedelemeyi amaçlıyor'' ifade edildi.

''ABD'Yİ AĞZINI KAPALI TUTMASI KONUSUNDA UYARIYORUZ''

ABD'nin temel siyasi ve askeri amaçlarını sürdürmek için Kuzey Kore aleyhindeki dedikoduları düşüncesizce yaydığı gerekçesiyle kınandığı açıklamada, "ABD'yi ülkemiz hakkında pervasız açıklamalar yapmaktan vazgeçmesi ve ağzını kapalı tutması konusunda uyarıyoruz" denildi.