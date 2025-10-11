Kuzey Kore 80. Kuruluş Yıldönümünü Askeri Geçit Töreni ile Kutladı

KUZEY Kore'de, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin 80'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere Pyongyang'da askeri geçit töreni düzenlendi.

Askeri geçit töreni, başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı'nda düzenlendi. Törene; ülke lideri Kim Jong-un'un yanı sıra Çin Başbakanı Li Qiang, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam gibi diğer ülkelerden konuklar da katıldı.

Askeri geçit töreninde, Kuzey Kore'nin 'en güçlü nükleer stratejik silah sistemi' olarak tanımlanan Hwasong-20 kıtalararası balistik füzesi de sergilendi.