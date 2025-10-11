Haberler

Kuzey Kore 80. Kuruluş Yıldönümünü Askeri Geçit Töreni ile Kutladı

Kuzey Kore 80. Kuruluş Yıldönümünü Askeri Geçit Töreni ile Kutladı
Kuzey Kore'de Kore İşçi Partisi'nin 80'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Pyongyang'da düzenlenen askeri geçit törenine Kim Jong-un ve birçok uluslararası konuk katıldı. Törende, Hwasong-20 kıtalararası balistik füzesi sergilendi.

KUZEY Kore'de, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin 80'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere Pyongyang'da askeri geçit töreni düzenlendi.

Askeri geçit töreni, başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı'nda düzenlendi. Törene; ülke lideri Kim Jong-un'un yanı sıra Çin Başbakanı Li Qiang, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam gibi diğer ülkelerden konuklar da katıldı.

Askeri geçit töreninde, Kuzey Kore'nin 'en güçlü nükleer stratejik silah sistemi' olarak tanımlanan Hwasong-20 kıtalararası balistik füzesi de sergilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
