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‘Küresel Yapay Zeka Etiği Forumu’ Riyad'da başladı

‘Küresel Yapay Zeka Etiği Forumu’ Riyad'da başladı
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SUUDİ Arabistan'da başlayan ‘Küresel Yapay Zeka Etiği Forumu'nda, hızla gelişen yapay zeka teknolojilerine karşı uluslararası denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığı bildirildi.

SUUDİ Arabistan'da başlayan 'Küresel Yapay Zeka Etiği Forumu'nda, hızla gelişen yapay zeka teknolojilerine karşı uluslararası denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 4'üncü 'Küresel Yapay Zeka Etiği Forumu', başkent Riyad'da başladı. Forumda hükümet yetkilileri, uluslararası teknoloji şirketlerinin temsilcileri ve akademisyenler; yapay zeka sistemlerinin güvenli, sorumlu ve etik ilkeler çerçevesinde geliştirilmesini ele alıyor.

Forumun açılışında konuşan UNESCO Genel Direktör Yardımcısı Asa Regner, küresel ölçekte ortak bir denetim mekanizmasının kurulmasının aciliyetine dikkat çekerek, "Yapay zeka benzeri görülmemiş bir hızla ilerlerken, denetim mekanizmaları buna ayak uydurmakta zorlanıyor. Etik ilkeleri artık doğrudan uygulanabilir pratik politikalara dönüştürmek ve bu süreçte eşit küresel katılımı sağlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'İNSAN ODAKLI VE HESAP VEREBİLİR YÖNETİM'

Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Kurumu (SDAIA) Başkanı Abdullah bin Şeref el-Gamdi ise ülkelerin ortak etik prensipler çerçevesinde buluşurken, kendi ulusal ve kültürel önceliklerine uygun politikalar geliştirmesi gerektiğini belirtti. El-Gamdi, yapay zeka yönetiminin kapsayıcı, hesap verebilir ve insan odaklı inşa edilmesi çağrısında bulunarak, ortak prensiplerin somut adımlara dönüştürülmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

2022 yılından bu yana düzenlenen ve perşembe gününe kadar sürecek olan forumda, yapay zekanın etik denetimi ve yasal çerçeveleri tartışılmaya devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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