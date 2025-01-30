ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

Düşen uçakta onlar da varmış! Akıbetleri bilinmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev
Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi

Gülben Ergen bu paylaşımı yüzünden ifade verdi
Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

Yol delindi sürücü içine düştü! Halka "Sifona az basın" uyarısı

Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Irak asıllı Salwan Momika evinde internet üzerinden bir yayın gerçekleştirirken vurularak öldürüldü. O anlar saniye saniye kaydedilirken polis sözcüsü Nadya Norton da yaşanan olayı doğruladı.

İsveç'te bir caminin ve diğer kamusal alanların dışında yaşanan 4 ayrı olayda Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunan Iraklı Salwan Momika evinde vurularak öldürüldü.

YAYIN SIRASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Stockholm'un Södertälje mahallesinde bulunan bir apartmandaki dairesinde internet üzerinden canlı yayın yapan Momika'nın o esnada evine giren bir şahıs tarafından infaz edildiği öğrenildi.

Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

POLİS OLAYI DOĞRULADI

Polis sözcüsü Nadya Norton, 38 yaşındaki Irak asıllı Momika'nın vurularak öldürüldüğünü doğrularken Stockholm polisi, saldırganın kimliği hakkında yorum yapamayacaklarını belirtti.

Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

CEZASI BUGÜN BELLİ OLACAKTI

Kuran-ı Kerim yakma eylemlerinden dolayı mahkemede yargılanan Momika'nın cezasının bugün verileceği biliniyordu.

Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Belediye akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük
img

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
img

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
500

Yorumlar (66)

Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

Kim yaptıysa Allah ondan razı olsun inşallah

Yorum Beğen853
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Uzun:

ellerine sağlık yapanın

Yorum Beğen684
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPerwer:

Mahkeme tarafından cezası bugün verilecekmiş, ceza böyle verilir.

Yorum Beğen583
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Demekki dünyada hala yiğitler var. Tebrik ediyorum. Bu at eist yaşamayı haketmiyordu.

Yorum Beğen523
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Öldürenin, infaz edenin ellerine sağlık.

Yorum Beğen474
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTc:

Anayın damını gördün şimdi

Yorum Beğen462
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAsil Türk:

Vuran kardeşimin eline sağlık Ellerin dert görmesin

Yorum Beğen450
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelman:

vayy ellerine kurban bu dünyada hala adamlar var.

Yorum Beğen378
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEko cCc:

Çok bile yaşadı

Yorum Beğen323
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerbela:

Yapanlar belli zaten

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Tüm 66 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Bu tartışma çok su kaldırır! Ece Üner'den Fatih Portakal'a ağır mı ağır sözler

Ece Üner'den Fatih Portakal'a kavgada söylenmeyecek sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.