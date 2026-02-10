Haberler

Bakan Ersoy, Almanya Kültür Bakanı Weimer ile bir araya geldi

Bakan Ersoy, Almanya Kültür Bakanı Weimer ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer ile Berlin'de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Almanya arasındaki kültür ve turizm iş birliği ele alındı ve ortak projelerin kapsamının genişletilmesi hedeflendi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer ile görüştü.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 'Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam' sergisi öncesinde, Almanya Federal Hükümeti Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Wolfram Weimer ile Berlin'de bir araya geldik. Görüşmemizde, Türkiye ile Almanya arasında kültür ve turizm alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak adımları ele aldık. Karşılıklı anlayış ve diyalog temelinde yürüttüğümüz bu temasların, ortak kültürel projelerimizin kapsamını genişleteceğine ve iki ülke arasındaki iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

Tutuklu CHP'li büyükşehir belediye başkanı için 44 yıl hapis talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak

Rakam bile verdi! Bu iddia doğruysa ABD'de yer yerinden oynar
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı

Yan yana duruyorlardı, çekici birini seçti! Nedenine tepki yağdı
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak

Rakam bile verdi! Bu iddia doğruysa ABD'de yer yerinden oynar
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesinde, gelenek gereği davul-zurna çalındı

Son yolculuğuna davul ve zurna ile uğurlandı! Nedeni kahretti