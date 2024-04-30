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Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü

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Kudüs'ün Eski Kent bölgesindeki Herod Kapısı yakınlarında bir polis memuruna bıçakla saldıran Türk vatandaşı Hasan Skalenen güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

Kudüs'ün Eski Kent bölgesindeki Herod Kapısı yakınlarında bir bıçaklı saldırı olayı meydana geldi. 72 saat önce İsrail'e gelen bir Türk vatandaşının görevli polis memuruna bıçakla saldırıp yaraladığı ve güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

ÜLKEYE 72 SAAT ÖNCE TURİST OLARAK GELMİŞ

İsrail güvenlik birimlerine dayandırılan habere göre 34 yaşındaki Türk vatandaşı Hasan Skalenen, ülkeye 72 saat önce turist olarak geldi. Yerel saatle 12.30 sularında gerçekleşen saldırıda 30 yaşlarında bir İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü

GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polise yönelik saldırının ardından Skalanen güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Olayın ardından bölge kordon altına alınırken, alan giriş çıkışlara kapatıldı.

Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

İsrail Memur Kudüs Suç 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (18)

bilen adam:

Kesinlikle şehit olmadı. Sakın şehit oldu gibi boş yorumlar yapmayın. Öldü. Bu kadar basit. Allah rahmet etsin.

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Murat Şimşek:

aynen öyle kardeşim

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Salih Kandıralı:

Ona bakarsan Türkiye de hiç kimse şehit olmuyor Devlet Şehit diyor.

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Yusuf ODEMIS:

Sana soracaz ne diyeceğimizi

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Adem Örnek:

niye sende şehadet metre mi var, herkesi ölçebiliyorsun, yürek meselesi nazik deyişle sende olmayınca anlaman imkansız

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Haşmet Ejder:

Ne oldu şehit olup olmadığı seni neden bu kadar ilgilendirdi, zaten haberde öldürüldü diyor. hemen koşa koşa buraya yorum yazmışsın

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Ahmet AKGÜL:

maşallah mangal gibi yürek varmış. Allahu teala şehidlerden yazsın. Türkiyenin milyonları kudüse akması lazım.

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FLOZOF:

Hiç ben gideyim demiyorsun Milyonların gitmesi lazım diyorsun Düşündürücü

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habar mabar:

soyadı türk değilki

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Tugba Bbjk:

şaşırdık mı ? hayır

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Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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