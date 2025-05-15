Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Dünya nefesini tuttu, gözler İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşecek olan müzakerelere çevrilmiş durumda.

"İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELERİN NASIL GEÇECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Kremlin'den gelen ilk açıklamalar barış görüşmelerinde kriz yaşandığını gözler önüne serdi. Yapılan açıklamada "Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok. İstanbul'da görüşmelerin nasıl geçeceğini bilmiyoruz, Putin'in ziyaretine ilişkin hazırlık yok" ifadeleri yer aldı.

ZELENSKİ ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SONRASI İSTANBUL'A GEÇECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşmek için Ankara'ya geldi. Ukrayna heyeti ve Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmenin ardından İstanbul'a gitmesi bekleniyor.

RUSYA'DAN ZELENSKI'YE HAKARET: SOYTARI, EZİK

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini sekteye uğratabilecek açıklamalar ise Kremlin'den geldi. Rusya, Türkiye'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye "soytarı" ve "ezik" dedi.

Zelenski'nin Rus heyetini "adeta bir aldatmaca" sözleriyle tarif etmesinin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Aldatmaca kelimesini kim söylüyor? Bir soytarı mı? Bir ezik mi? Hiçbir şekilde hiçbir eğitimi olmayan biri..." ifadelerini kullandı. Öte yandan Lavrov da barış görüşmelerine katılan Rus heyetini eleştiren Zelenski'ye "Zavallı adam" dedi.