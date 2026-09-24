Haberler

Kremlin, Putin'in Miami'deki G20 davetinden memnuniyet duydu, katılım kararı henüz yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kremlin, Putin'in Miami'deki G20 davetinden memnuniyet duydu, katılım kararı henüz yok
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Putin'i Miami'deki G20 Zirvesi'ne davet etmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Putin'in zirveye katılıp katılmayacağı ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda kararın henüz verilmediğini belirtti.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Miami'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet etmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Putin'in zirveye katılıp katılmayacağı konusunda henüz karar verilmediğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Putin'in G20 Zirvesi'ne daveti, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler ve Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya aktarılması gibi gündem başlıklarını değerlendirdi. ABD'nin davetini önemsediklerini belirten Peskov, Putin'in zirveye katılımı ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda şu aşamada konuşmanın erken olduğunu söyledi.

Peskov, Rusya'nın G20 çalışmalarına katılmaya devam edeceğini belirterek, Putin'in zirveye katılımına ilişkin kararın daha sonra verileceğini ifade etti.

"RUS VARLIKLARININ GELİRLERİNİN UKRAYNA'YA AKTARILMASI HIRSIZLIK"

Avrupa Birliği'nin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen yaklaşık 8 milyar avroluk geliri Ukrayna'ya aktarmasına da tepki gösteren Peskov, söz konusu uygulamanın yasa dışı olduğunu belirterek, "Bunu hırsızlık olarak değerlendiriyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Pozisyonumuzda hiçbir değişiklik olmadı" dedi.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'DA BARIŞÇIL ÇÖZÜM SÜRECİNE YÖNELİK TUTUMU DEĞİŞMEDİ"

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm sürecine yönelik tutumunda değişiklik olmadığın, hedefin geçici bir ateşkes değil kalıcı barış olması gerektiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Moskova'ya müzakere için gitme davetini reddettiğine ilişkin kendisine ulaşan bir bilgi bulunmadığını belirten Peskov, Zelenskiy'nin New York'ta BM Genel Kurulu kapsamında çok sayıda açıklama yaptığını ifade etti.

ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN'IN MOSKOVA ZİYARETİ

Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yakın zamanda Rusya'yı ziyaret edebileceğini, ancak ziyaret tarihinin henüz kesinleşmediğini bildirdi. Rusya'nın Ermenistan'ın egemenlik haklarına saygı duyduğunu belirten Peskov, Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile Avrupa Birliği arasında tercih yapmasının önem taşıdığını savundu. Peskov, Ermenistan'ın AEB entegrasyon sürecinin parçası olduğunu belirterek, ülkenin farklı standartlara doğru kademeli yöneliminin AEB kurallarıyla birçok alanda uyumlu olmayacağını ifade etti.

Peskov, Ukrayna'nın iki Kuzey Koreli savaş esirini Güney Kore'ye teslim ettiğine ilişkin haberler konusunda ise Kremlin'in bilgi sahibi olmadığını söyledi. Esirlerle ilgili konuların Rusya Savunma Bakanlığı ve özel servislerin yetki alanında bulunduğunu belirten Peskov, özel servisler arasındaki temasların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Meslek aşkı deprem dinlemedi

Herkes deprem anında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Nalburdan aldığı lavabo açıcı üzerine döküldü! Vücudunun yüzde 15'i yandı, kot şortu eridi

Nalburdan aldı, arabada üzerine döküldü! Kot şortu bile eridi
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti

Sinyali verdi, memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Azerbaycan'dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi

Aliyev'den gündem yaratacak karar
90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı

90+24'te akılalmaz olay!

Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu

Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku

Gece yarısı açıklandı! Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da deprem