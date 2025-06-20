Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
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Kremlin Sözcüsü Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği, İran'ın "Gerçek Vaat" adıyla giriştiği misilleme saldırılarıyla başlayan savaş 8. gününe girdi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 227 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 500'ü aştığı açıklandı.

RUSYA'DAN BİR TEHDİT DAHA

İsrail ile İran arasındaki savaş 8. günde tüm şiddetiyle devam ediyor. İran, İsrail'in siber güvenlik merkezini füzelerle imha ederken Rusya'dan İsrail'e yönelik yeni bir tehdit daha geldi.

"PANDORA'NIN KUTUSU AÇILIR"

Kremlin Sözcüsü Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi.

"İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLEMEZ"

Sky News'a konuşan Peskov, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dair değerlendirmede bulundu. İsrail'in ABD'nin yardımıyla Hamaney'e suikast düzenlemesi durumunda Rusya'nın tepkisinin çok olumsuz olacağını belirten Peskov, "Bunu kesinlikle onaylamayız" dedi. Peskov, "(İran'da rejim değişikliği) Hayal bile edilemez. Bu kabul edilemez olmalı, bunun hakkında konuşmak bile herkes için kabul edilemez olmalı." ifadelerini kullandı.

Hamaney'e suikast düzenlenmesi halinde Rusya'nın nasıl bir adım atacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Peskov, "Bu İran içinde aşırılıkçı ruh hallerinin doğmasına yol açacak ve (Hamaney'i öldürmekten) bahsedenler bunu akıllarında tutmalı. Pandora'nın kutusunu açacaklar." diye konuştu. Peskov, durumun son derece gergin ve sadece bölge için değil küresel olarak da tehlikeli olduğunu vurgulayarak, çatışmanın taraflarının genişlemesinin potansiyel olarak daha da tehlikeli olacağı konusunda uyarıda bulundu.

"BİZ OLDUKÇA HOŞGÖRÜLÜYÜZ"

İki ülke arasındaki duruma başka ülkelerin dahil olması olasılığının bölgede başka bir çatışma döngüsü oluşturacağını belirten Peskov, bunun ayrıca gerilimin tırmanmasına da yol açacağını aktardı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu çatışmanın sona erdirilmesi için arabuluculuk yapma tekliflerini reddeden Trump'ın "kendi çatışmanızda arabuluculuk yapın" sözlerinin hakaret içermediğini belirtti. Trump'ın "kendine özgü bir konuşma tarzı ve dili olduğunu" söyleyen Peskov, "Biz oldukça hoşgörülüyüz ve herkesin de bize karşı hoşgörülü olmasını bekliyoruz." dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıKim kimee:

lafta bile olsa, butun islam devletleri 1 Rusya olamadi simdiye kadar. kimse agzini acip bnm musluman kardeslerimi bombalayamazsiniz demedi

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıismail turbil:

Rusya nın destek verdiği tüm ülkeleri gördük hepsi dağıldı, parçalandı, rejim değişti, Afganistan-Irak-suriye- Ukrayna

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıMülayim:

pandoranın kutusu çoktan açıldı başkan...uyan da balığa gidek:)))))

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMaraşlı:

Pandoranın kutusu açılırsa, İsrail ve abd düşünsün artık sonucunu

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

gir artık oyuna kavt

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
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