Üye Girişi
Haberler

KRATHON Tayfunu Tayvan'ı Vurdu: 2 Ölü, 102 Yaralı

KRATHON Tayfunu Tayvan'ı Vurdu: 2 Ölü, 102 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KRATHON Tayfunu, Tayvan kıyılarına yaklaşırken meydana gelen şiddetli fırtına ve sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmekte.

KRATHON Tayfunu, Tayvan kıyılarına yaklaşırken, şiddetli fırtına ve sel nedeniyle 2 kişi öldü, 102 kişi yaralandı.

Tayvan yerel medyası, Merkezi Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), tayfunda 2 kişinin öldüğünü, 102 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Hualien ilinde evinde bir ağacı budayan 70 yaşlarındaki adam düşerek hayatını kaybederken, Taimali ilçesindeki South Link Otoyolu'nda kullandığı kamyonun devasa bir kayaya çarpması sonucu hayatını kaybeden 66 yaşındaki bir adamın da öldüğü belirtildi.

Yunlin ilinde denize düşen bir kişinin olduğu ihbarını alan yetkililer, arama çalışmalarını fırtına nedeniyle durdurdu. Hualien ilinin Sioulin ilçesinde ise Shuiyuan Köprüsü yakınındaki akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, tedbir amacıyla 12 ilde toplam 9 bin 597 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Ekonomik İşler Bakanlığı da tayfun nedeniyle 58 bin 109 hanede elektrik kesintileri olduğunu, elektrik verilemeyen 3 bin 940 haneye yarın akşama kadar elektrik verilmesinin planlandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Yerel Haberler Doğal Afetler Fırtına Tayvan Sağlık Dünya

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış
Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu!
title