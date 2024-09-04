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Kral Charles'ın sağlık durumu endişe verici seviyeye geldi: Saray cenaze töreni planlıyor

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Kraliyet uzmanları, 75 yaşındaki Kral Charles'ın kanserle mücadelesinin endişe verici boyutlarda olduğunu ifade ediyor. Kralın 'hala çok hasta' olduğu ve sarayın bir cenaze töreni planladığı belirtiliyor. 'Operasyon Menai Bridge' adı verilen ölüm sonrası planlar, kralın sağlığının kötüleşmesi nedeniyle hızlandırıldı. Bu plan, yas süreci ve tahta geçiş gibi detayları içeriyor. Kralın ölümünden sonra, Prens William kral, eşi Kate ise kraliçe eş olacak.

Kraliyet uzmanlarına göre, Kral Charles'ın sağlık durumu endişe verici boyutlarda. Kanserle mücadele eden 75 yaşındaki kralın "hala çok hasta" olduğu ve sarayın bir cenaze töreni planladığı belirtiliyor.

"Operasyon Menai Bridge" adı verilen ölüm sonrası planlar, kralın sağlığının kötüleşmesi nedeniyle hızlandırıldı. Bu plan, yas süreci ve tahta geçiş gibi detayları içeriyor.

Charles, Ocak 2024'te prostat ameliyatı geçirdi ve Şubat'ta kanser teşhisi aldı. Bu süreçte, Prens William daha fazla sorumluluk üstlendi. Kral, kısa süreli halka açık görevlere dönse de, sağlığının ciddi şekilde kötüleştiği bildiriliyor.

Saray çevresindeki kaynaklar, durumun gösterilenden daha ciddi olduğunu ve cenaze planlarının aciliyet kazandığını belirtiyor. Charles'ın ölümünden sonra, Prens William kral, eşi Kate ise kraliçe eş olacak.

Kraliyet ailesinin tüm üyeleri için benzer ölüm planları mevcut. Bu planlar, iktidarın sorunsuz geçişini sağlamayı ve bilginin kontrollü yayılmasını amaçlıyor.

Kral Charles'ın sağlık durumu endişe verici seviyeye geldi: Saray cenaze töreni planlıyor

Kral Charles'ın sağlık durumu endişe verici seviyeye geldi: Saray cenaze töreni planlıyor

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Birleşik Krallık Kraliyet Sarayı Prens William Kral Charles Operasyon Kraliçe Sağlık Yaşam Dünya Saray

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Yorumlar (1)

DODOK DODOK:

Bize saltanatı kaldırtan muasır medeniyetin temsilcilileri, kendi krallarına dokundurtmuyorlar...

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