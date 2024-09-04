Kral Charles'ın sağlık durumu endişe verici seviyeye geldi: Saray cenaze töreni planlıyor

Kraliyet uzmanlarına göre, Kral Charles'ın sağlık durumu endişe verici boyutlarda. Kanserle mücadele eden 75 yaşındaki kralın "hala çok hasta" olduğu ve sarayın bir cenaze töreni planladığı belirtiliyor.

"Operasyon Menai Bridge" adı verilen ölüm sonrası planlar, kralın sağlığının kötüleşmesi nedeniyle hızlandırıldı. Bu plan, yas süreci ve tahta geçiş gibi detayları içeriyor.

Charles, Ocak 2024'te prostat ameliyatı geçirdi ve Şubat'ta kanser teşhisi aldı. Bu süreçte, Prens William daha fazla sorumluluk üstlendi. Kral, kısa süreli halka açık görevlere dönse de, sağlığının ciddi şekilde kötüleştiği bildiriliyor.

Saray çevresindeki kaynaklar, durumun gösterilenden daha ciddi olduğunu ve cenaze planlarının aciliyet kazandığını belirtiyor. Charles'ın ölümünden sonra, Prens William kral, eşi Kate ise kraliçe eş olacak.

Kraliyet ailesinin tüm üyeleri için benzer ölüm planları mevcut. Bu planlar, iktidarın sorunsuz geçişini sağlamayı ve bilginin kontrollü yayılmasını amaçlıyor.