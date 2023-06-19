Kos Adası'nda kaybolan Polonyalı kadın, çalılıklarda çıplak halde ölü bulundu

Yunanistan'ın Kos adasında kaybolan Polonyalı kadın Anastazja Rubinska'nın ölü bulunması Yunanistan'ı sarstı. Rubinska, çıplak ve plastik torba içinde bulundu. Genç kadının bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Kos adasında Pazartesi günü kaybolan Polonya vatandaşı Anastazja Rubinska, Pazar günü ölü bulundu. Çıplak ve bir çarşafa sarılı halde bulunan Rubinska'nın üzeri bir plastik torba ile kaplıydı.

ANA ŞÜPHELİNİN EVİNİN YAKININDA BULUNDU

Genç kadın kaçırma şüphesiyle tutuklanan 32 yaşındaki Bangladeşli adamın evinden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta öldürülmüş olarak bulundu. Rubinska'nın cep telefonu da yakınlarda bulundu, SIM kartı çıkarılmış vaziyetteydi.

SEVGİLİSİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Rubinska, Polonyalı sevgilisiyle birlikte yaz sezonunda bir otelde çalışmak üzere Kos adasına gelmişti. Olay günü genç kadın sevgilisi tarafından kayıp olarak polise bildirildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Anastazja'nın son güvenlik kamarası görüntüsü, kaybolmadan birkaç saat önce bölgedeki bir markete sarhoş olarak girdiğini gösterdi. Genç kadının daha sonra bir grup erkekle tanıştığı ve cinayetin ana şüphelisi olan kişinin motosikletine bindiğini görüldü.