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Korona yeniden hortladı! Morgların dolduğu ülkede cesetleri sokak ortasında yakmaya başladılar

Dünya Haberleri

Koronavirüs önlemlerinin ani bir kararla kaldırıldığı Çin'de vaka ve ölüm sayıları hızla artıyor. Morgların dolup taştığı ülkede cesetler güpegündüz sokak ortasında yakılmaya başlandı.

Sıfır Kovid politikasından vazgeçen Çin'de yasak ve önlemlerin kaldırılmasıyla vakalar yeniden yükselişe geçti. Hastanelerde ve morglarda bir süredir yer olmadığına dair açıklamaların ve sosyal medyadaki görüntülerin yayılmasının ardından Şangay'ın Huinan kasabasından gelen bir video gündeme bomba gibi düştü.

Korona yeniden hortladı! Morgların dolduğu ülkede cesetleri sokak ortasında yakmaya başladılar

YERE ÇARŞAF SERİP, CANSIZ BEDENİ DE ÜZERİNE YERLEŞTİRDİLER

Görüntülerde acılı ailenin, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren yakınları için yere bir çarşaf serdiği ve üzerine adamı yerleştirdikten sonra yaktığı görülüyor.

Korona yeniden hortladı! Morgların dolduğu ülkede cesetleri sokak ortasında yakmaya başladılar

KENDİ İMKANLARIYLA YAKTILAR

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda güpegündüz sokak ortasında ya da otoparkta tören düzenleyen Çinliler, Covid-19'dan yaşamını yitiren vatandaşlarını yakarak son yolculuğuna uğurladı. Birçok çaresiz vatandaşın da yakınlarını kendi kendilerine yaktıkları görüldü.

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