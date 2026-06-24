Haberler

Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'da 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu kalkışından yalnızca 2 dakika sonra alev aldı. Yaşanan faciada 8 kişi hayatını kaybederken, balondan atlayan bir yolcunun da aralarında bulunduğu 13 kişi sağ kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Brezilya'da içinde 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonunda korku dolu anlar yaşandı. Balon, havalandıktan yaklaşık 2 dakika sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle balondaki yolcular panik yaşarken, olay facia ile sonuçlandı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre kazada 8 kişi yaşamını yitirdi. Balondaki diğer 13 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Sağ kurtulanlar arasında, alevlerin yükselmesi üzerine balondan atlayan bir yolcunun da bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump petrol şirketlerine savaş açtı! Bakanlığa soruşturma talimatı verdi

Trump talimatı verdi! Küresel piyasaları derinden sarsacak hamle
Doğada bulup topladılar! Yakalanınca 2 milyon TL ceza yediler

Doğada bulup topladılar! 2 milyon TL ceza yediler
Şehirde alarm! Ambulanslar peş peşe dizildi

Şehirde alarm! Ambulanslar peş peşe dizildi
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! Özel hareket sahaya indi

Kuş uçurtulmuyor! Özel harekat bile sahaya indi
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Güzel oyuncu sezon yorgunluğunu denizde attı! Tatil pozları olay oldu
ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı

İsrail'de dikkat çeken hareketlilik