Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

İran'ın başkenti Tahran'ın belediye başkanı Alireza Zakani, artan bölgesel gerilimler ve olası çatışma risklerine karşı kentin sivil savunma hazırlıklarını güçlendirmek için önemli bir adım attıklarını açıkladı. Zakani, yeraltı otoparkları ve metro istasyonlarının "savaş sığınaklarına" dönüştürüleceğini duyurdu. Bu planla olası bir saldırı veya kriz anında halkın korunması amaçlanıyor.

TANSİYON GİT GİDE ARTIYOR

Yetkililer, mevcut jeopolitik ortamın belirsizliklerle dolu olduğunu ve İran ile ABD ile İsrail arasındaki tansiyonun arttığını belirterek, yeraltı altyapılarının sığınak işlevi görebilmesi için acilen hazırlanacağını açıkladı. Belediye başkanının ifadelerine göre bu sığınaklar, mevcut yeraltı araç park alanları ve metro sistemlerinde düzenlemeler yapılarak oluşturulacak.

HAMANEY'İN SIĞINAKTA OLDUĞU İDDİASINI DESTEKLİYOR

Zakani'nin açıklaması, İran yönetiminin üst düzey isimlerinin çoktan güçlendirilmiş yeraltı sığınaklarına taşındığı iddialarıyla destekleniyor; bu da hâlihazırda hükümet çevrelerinde olası askeri saldırılara karşı hazırlık hissiyatının olduğuna işaret ediyor.

Bu hamle, 2025'te Tahran ve diğer İran şehirlerinde yaşanan güvenlik endişeleri sırasında metro istasyonları ve kamu binalarının geçici sığınaklar olarak kullanılmasıyla ilgili önceki tecrübeleri de yansıtıyor. O dönem hükümet, metro sistemleri, okullar ve camileri sığınak olarak açmış, ancak hazır ve kapsamlı sivil sığınak altyapısının eksikliği eleştirilere yol açmıştı.

SIĞINAK EKSİKLİĞİ CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR

Uzmanlar, büyük şehirlerde sığınak altyapısı eksikliğinin, savaş ya da hava saldırısı olasılığı karşısında ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor. Tahran gibi yüksek nüfuslu başkentlerde yeraltı metro hatları ve geniş otopark sistemlerinin sığınak olarak değerlendirilmesinin mekanik olarak mümkün olduğu ancak bunun teknik, lojistik ve lojman altyapısıyla desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.