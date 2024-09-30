Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler
İsrail, Lübnan'da sınırlı kara harekatına başlarken, bölgeden de ilk görüntüler geldi. Çok sayıda İsrail askerinin sınır boyu ilerlediği, tankların da sınırdan girdiği görüldü.
Gazze'nin ardından Lübnan'da saldırılarını artıran İsrail ordusu, tüm dünyanın korkuyla beklediği gelişmeyi duyurdu. İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik kara hareketini başlattı. Lübnan sınırındaki Metula, Misgav Am ve Kafr Giladi yerleşim yerleri kapalı askeri bölge ilan edildi. Harekatın sınıra yakın Hizbullah'a ait mevzileri ortadan kaldırmaya yönelik olacağı belirtildi.
KARA HAREKATINDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELMEYE BAŞLADI
Bölgeden ilk görüntüler de gelmeye başladı. İsrail askerlerinin ve çok sayıda tankın Lübnan sınırından girdiği görüldü. Ayrıca yayınlanan videolarda Güney Lübnan'a beyaz fosfor atıldığı kaydedildi.