Haberler

Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası

Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası Haber Videosunu İzle
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşında 4. gününde sürüyor. ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya attı. Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da bombalı saldırı planladıkları öne sürülen İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti.

  • ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti.
  • İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
  • İran Kızılayı, İran'a yönelik bombardımanlarda 555 kişinin öldüğünü ve 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da "bombalı saldırı planlayan" İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti.

İSRAİL, KÖRFEZ ÜLKELERİ RAKİP GÖRÜYOR

Kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda konuşan Carlson, İsrail'in Körfez ülkelerini "rakibi" görmesi sebebiyle bu ülkelere zarar vermek istediğini ileri sürdü.

"İSRAİL, KAOS VE KARGAŞA YARATMAK İSTİYOR"

Carlson, İsrail'in bu zararı kaos ve kargaşa yaratarak oluşturmak istediğini belirterek "Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililerin bu ülkelerde bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarını gözaltına aldığı gerçektir." diye konuştu.

"İsrailliler neden İran'ın da saldırdığı iki Körfez ülkesinde bombalamalar yapsın ki?" ifadesini kullanan Carlson, İsrail'in "İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istediğini ve başardığını" öne sürdü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama

İran, ülkenin kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
Eski eşinin başkasıyla öpüştüğünü görünce bakın ne dedi

Neden bu kadar şaşırdığını öğrenince hayret edeceksiniz
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an

Her ailenin hayalindeki an!