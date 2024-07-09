Üye Girişi
Haberler
BBC

Kopenhag, turistlere çevre dostu aktiviteler için ödül verecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka'nın başkenti Kopenhag, turizmin neden olduğu çevre kirliliğiyle mücadele için yeni bir proje başlatıyor. Kopenhag Turizm Ofisi, kenti ziyaret eden turistlere, çevre dostu aktivitelere katılmaları karşılığında ücretsiz yemek ve aktivite ödülleri verileceğini duyurdu.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag, turizmin neden olduğu çevre kirliliğiyle mücadele için yeni bir proje başlatıyor.

Kopenhag Turizm Ofisi, kenti ziyaret eden turistlere, çevre dostu aktivitelere katılmaları karşılığında ücretsiz yemek ve aktivite ödülleri verileceğini duyurdu.

Çöp toplama, toplu ulaşım ya da bisiklet kullanma gibi aktiviteleri karşılığında turistler yemek, kahve, şarap ya da kano kiralama gibi bazı aktiviteler için hediye kuponu talep edebilecek.

Adı "CopenPay" olan uygulama 15 Temmuz'da başlayacak.

Kentin turizm ofisinin sözcüsü Rikke Holm Petersen, insanların yurt dışına çıkarken uçak ya da otomobil kullanarak çevre kirliliğini artırdığını vurgulayarak, "Değiştirebileceğimiz şeylerden biri de turistlerin gittikleri yerde çevresel olarak daha sürdürülebilir eylemlerde bulunmasını teşvik etmek" dedi.

Proje "güven temelinde" işleyecek, yani turistlerden yaptıkları "çevre dostu aktivitenin" kanıtı istenmeyecek. Ancak Petersen, bazı durumlarda turistlerden bisiklet sürerkenki fotoğraflarını ya da toplu ulaşım biletlerini göstermelerinin istenebileceğini söyledi.

Hükümet, turistlere ödül dağıtacak olan şirketlere bir geri ödeme yapmayacak. Pilot projeye şu ana kadar 24 şirket dahil oldu.

Danimarka hükümetinin verilerine göre yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede geçen yıl 12 milyondan fazla gece konaklaması kaydedildi.

Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Othy Jasper, Ağustos ayında iş için Kopenhag'a gidecek ziyaretçilerden biri. Jasper ülkeye uçuşunun neden olacağı "karbon ayak izinin" farkında olduğunu belirtiyor. Pilot projenin olumlu olduğunu düşünse de Jasper Danimarka'dayken ödül için "çöp toplamaya" vakit ayırmayacağını tahmin ediyor.

Pilot proje 11 Ağustos'a kadar sürecek. İlk uygulama başarılı olursa proje yılın geri kalanında da devam edecek.

BBC

Danimarka Kopenhag Ulaşım Çevre Turizm Teknoloji Dünya Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Bakmadan Geçme

Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Lamine Yamal Müslüman mı, aslen nereli? İspanya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İspanya Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Fransa maçı ne oldu?
Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title