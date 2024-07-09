Kopenhag, turistlere çevre dostu aktiviteler için ödül verecek

Danimarka'nın başkenti Kopenhag, turizmin neden olduğu çevre kirliliğiyle mücadele için yeni bir proje başlatıyor.

Kopenhag Turizm Ofisi, kenti ziyaret eden turistlere, çevre dostu aktivitelere katılmaları karşılığında ücretsiz yemek ve aktivite ödülleri verileceğini duyurdu.

Çöp toplama, toplu ulaşım ya da bisiklet kullanma gibi aktiviteleri karşılığında turistler yemek, kahve, şarap ya da kano kiralama gibi bazı aktiviteler için hediye kuponu talep edebilecek.

Adı "CopenPay" olan uygulama 15 Temmuz'da başlayacak.

Kentin turizm ofisinin sözcüsü Rikke Holm Petersen, insanların yurt dışına çıkarken uçak ya da otomobil kullanarak çevre kirliliğini artırdığını vurgulayarak, "Değiştirebileceğimiz şeylerden biri de turistlerin gittikleri yerde çevresel olarak daha sürdürülebilir eylemlerde bulunmasını teşvik etmek" dedi.

Proje "güven temelinde" işleyecek, yani turistlerden yaptıkları "çevre dostu aktivitenin" kanıtı istenmeyecek. Ancak Petersen, bazı durumlarda turistlerden bisiklet sürerkenki fotoğraflarını ya da toplu ulaşım biletlerini göstermelerinin istenebileceğini söyledi.

Hükümet, turistlere ödül dağıtacak olan şirketlere bir geri ödeme yapmayacak. Pilot projeye şu ana kadar 24 şirket dahil oldu.

Danimarka hükümetinin verilerine göre yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede geçen yıl 12 milyondan fazla gece konaklaması kaydedildi.

Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Othy Jasper, Ağustos ayında iş için Kopenhag'a gidecek ziyaretçilerden biri. Jasper ülkeye uçuşunun neden olacağı "karbon ayak izinin" farkında olduğunu belirtiyor. Pilot projenin olumlu olduğunu düşünse de Jasper Danimarka'dayken ödül için "çöp toplamaya" vakit ayırmayacağını tahmin ediyor.

Pilot proje 11 Ağustos'a kadar sürecek. İlk uygulama başarılı olursa proje yılın geri kalanında da devam edecek.