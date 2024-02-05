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Köpek saldırısında hayatını kaybeden kadın

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İngiltere'nin Clacton-on-Sea kasabasında bir kadın, torununu ziyaret ettiği sırada saldıran köpekler yüzünden hayatını kaybetti. Köpeklerin cinsi henüz açıklanmadı.

İngiltere’nin güneybatısında ve deniz kenarında yer alan Clacton-on-Sea kasabasında bir kadın, hafta sonu torununu ziyaret ettiği sırada kendisine saldıran köpekler yüzünden hayatını kaybetti.

Jaywick adlı köyde 68 yaşındaki Esther Martin’in Cumartesi akşamüstü saldırıya uğraması üzerine 11 yaşındaki torunu çığlık atarak komşulardan yardım istedi.

Komşuların küreklerle köpekleri dağıtmaya çalışmasına rağmen Martin hayatını kaybetti.

39 yaşındaki bir adamın tehlikeli köpek yetiştirmek suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Köpekler, ihbar üzerine gelen polisler tarafından öldürüldü.

Martin’in kızı, köpeklerin yasaklanan XL bully köpekleri olduğunu öne sürdü; ancak polis köpeklerin cinsinin henüz uzmanlar tarafından açıklanmadığını ifade etti.

Esther Martin’in kızı Sonia Martin, annesinin hayatını kurtarmaya çalışan tüm komşularına teşekkür etti.

Sonia Martin, annesinin köpeklerin agresif olabileceğine dair daha önce sahiplerini uyardığını dile getirdi.

Sonia Martin, iki yıl önce bir kız kardeşini kaybettiklerini, annesinin bu olayın ardından hayatını toparlamaya çalıştığını söyledi:

“Günlük gezilere gitmeyi severdi, özellikle de otobüsle düzenlenen turlara... Yeğenleriyle gideceği birkaç gezi ayarlamıştı.

“Annem, çocuklarımızın büyükannesi öldü. Birkaç yıl içinde evleniyorum ve annem bunu göremeyecek.”

XL bully köpekleri, American bully cinsinin en büyüğü.

İngiltere’de kanunlara göre bu köpekleri yetiştirmek, satmak ve terk etmek yasa dışı.

Muafiyet almak isteyen köpek sahiplerinin hayvanlarını sigortalatması, kısırlaştırması ve 92 sterlinlik bir ücret ödemesi gerekiyor.

Aynı zamanda insanlar arasında tasmalı ve ağızlıklı dolaştırılmaları şart.

Türkiye’de de 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de 7332 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanunun 5. maddesi kapsamında, tehlike arz ettiği öne sürülen Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier ve American Bully türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yapanlara hayvan başına 14 bin 982 TL idari para cezası verilmesi ve bu hayvanlara el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülmesi öngörülüyordu.

BBC

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