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Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

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İran'da bir kömür madeninde metan gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Korkunç olayda 17 işçi yaralanırken ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

İran'ın Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükselirken 17 kişi de yaralandı.

METAN GAZI SIKIŞMASI

İran'ın Güney Horasan eyaletindeki Tebes kentindeki kömür madeninde patlama meydana geldi. Ülkenin yüzde 76 oranında kömür ihtiyacını karşılayan madende metan gazının sıkışması sonucu yaşanan patlama sırasında B bloğunda çalışan 52 işçi hayatını kaybetti, 17 işçi yaralandı.

Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

"2 BLOKTA TOPLAM 69 İŞÇİ ÇALIŞIYORDU"

Güney Horasan Valisi Cevad Genaat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Patlama, kömür madenin B ve C bloklarında meydana geldi. İki blokta toplam 69 işçi çalışıyordu. Hali hazırda C blokta yoğun bir gaz birikimi var ve ekiplerimiz bu gazı tahliye etmeye çalışıyor. Gaz tamamen boşaltıldıktan sonra içeride bulunan işçiler için kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Maden Dünya İran

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Yorumlar (6)

VEFA:

İnsan hakları ve hukuk devletinin zayıfladığı, hatta değerinin olmadığı ülkelerde işçinin can güvenliği kar hırsına yenilir. Bu tür olaylar da sıradanlaşır. Sorun bilinçlenme ve sistem sorunudur!...

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A. Erol:

geri kalmış ülkeleriz

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1
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Salih Kandıralı:

Bana komşunu söyle Sana ne halt olduğunu söyleyim.

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2
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Ali Tokgönül:

Bizi kimse yenemez . Birinci biziz . Bizde 301 kişi idi , sizde 52 kişi ... Ağlanacak halimize ironi yapmaya çalışıyoruz . Dünya bizi kıskanıyor ya akılları sıra bizim ayarımıza gelecekler . Yemez . Verir miyiz birinciliği (!)

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Anty-Partizan:

Avrupa-Kuzey America..Hani DEVLETI Bizdeki Gibi 30 % Hissedilmeyen, STANDARTLAR Ile Yonetilen Ulkeler..Bu Ulkelerde Neden Boyle Her Yarim Saatte 10 larca-100 lerce Ucuz Kazalar Olmuyor Sizce ?

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0
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