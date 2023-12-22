Üye Girişi
Haberler

Kolombiya'da uyuşturucu ticareti nedeniyle gözaltına alınan kadın sorgu için götürüldüğü polis merkezi amirinin sevgilisi çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Michellys Lorena Marino Restrepo, polis tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve üç adet cep telefonu bulundu. Restrepo'nun, Sabanalarga Polis Karakolu Amir'i Leandro Aldemar Ureña Polo ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile Michellys Lorena Marino Restrepo isimli kadını gözaltına aldı. Polis, evde yaptığı aramada uyuşturucu ruhsatsız tabanca ve üç adet cep telefonu buldu.

Sabanalarga Polis Merkezinde görevli ekiplerin yaptığı baskın sonrası gözaltına alınan alınanRestrepo, ifade için götürüldüğüSabanalarga polis karakolunun amiriLeandro Aldemar Ureña Poloile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Polis amiri Polo'nun kız arkadaşının işlediği suçlarda herhangi bir rolü olmamasına rağmen eve yapılan baskında polislere eşlik etmek yerine karakolda kalmayı tercih etmesi bazı soruların gündeme gelmesine sebep oldu.

Evinde uyuşturucu bulunan Restrepo, hakkında soruşturma açılırken sevgilisi olan karakol amiri Polo hakkında ise işlem yapılmadı.

Kolombiya Ulusal Polisi Başkanı General William Salamanca, ülkede son aylarda rüşvet ve uyuşturucu suçlarına bulaşmış polislere karşı büyük bir operasyon başlattı. Şuana kadar çok sayıda polise tutuklandı.

Kolombiya'da uyuşturucu ticareti nedeniyle gözaltına alınan kadın sorgu için götürüldüğü polis merkezi amirinin sevgilisi çıktı

Kolombiya'da uyuşturucu ticareti nedeniyle gözaltına alınan kadın sorgu için götürüldüğü polis merkezi amirinin sevgilisi çıktı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Kolombiya Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title