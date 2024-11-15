Üye Girişi
Haberler

Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu

Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ebeveyn onayıyla 14 yaşında evlilik yapılabilen Kolombiya, evlilik yaşını 18'e çıkaran yasayı onayladı. "Onlar çocuk, eş değil" sloganıyla kampanya yürüten siyasetçiler kararı sevinçle karşıladı.

Kolombiya, 14 yaşından itibaren ebeveyn onayıyla evlilik yapılabilmesini içeren kanunda değişikliğe gitti. Parlamento, çocuk evliliklerini sona erdirme ve reşit olmayan bireylerin haklarını koruma amacıyla evlilik yaşını 18'e çıkaran yasaya onay verdi. Çocukların zorla evlendirilmesini, farklı şiddet türlerine maruz kalmasını ve eğitimle gelişim fırsatlarından mahrum bırakılmasını engellemeyi hedefleyen yasa, yürürlüğe girmek için Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun onayını bekliyor.

'ÇOCUKLARA ÇOCUK OLARAK DAVRANILMALI'

Kongre üyesi Clara López Obregón, yasa teklifinin onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklar cinsel obje değil, onlara çocuk olarak davranılmalıdır" ifadelerini kullandı.

SİYASETÇİLER KARARI SEVİNÇLE KARŞILADI

Yasa değişikliği ilk olarak 2023'te "Onlar çocuk, eş değil" sloganıyla gündeme getirilmişti. Kampanyayı yürüten siyasetçiler alınan kararı sevinçle karşıladı. Onayın ardından sevinçten adeta havalara uçan siyasetçiler, bunu birbirlerine sarılarak kutladı.

Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu

HER YIL 12 MİLYON ÇOCUK ZORLA EVLENDİRİLİYOR

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) çocuk yaşta evliliklere ilişkin kara tabloyu gözler önüne serdi. UNICEF'in verilerine göre her yıl yaklaşık 12 milyon kız çocuk yaşta zorla evlendiriliyor. Ancak son yıllarda dünya genelinde çocuk evliliklerinde azalma gözlendi. Verilere göre on yıl önce 20-24 yaş aralığında dört genç kadından biri çocuk yaşta evliyken şu an bu oran beşte bire düştü.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu

 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor

Günlerdir konuşulan iddia hakkında Çelik'ten açıklama
Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Sandalyeye oturduğunda ayağı yere değeni , küçüğün rızası vardı diyeni , ne memleket ama...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Zenit hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 15 Kasım Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 15 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler! Ahtapotlar nasıl ürer? Ahtapotlar yumurtlar mı, doğurur mu? Fenerbahçe Zenit MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı? MasterChef Düello kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor? Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? MasterChef eleme adayları kim? 15 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.