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Kokpite girerek uçağı kaçırmaya çalışan yolcu, diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi

Kokpite girerek uçağı kaçırmaya çalışan yolcu, diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi
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Volaris Havayolları'na ait bir uçuşta dün şok edici bir olay yaşandı. Orta Meksika'daki El Bajío'dan kalkan uçağın varış noktası Tijuana olmasına rağmen, 'Mario' adlı bir kişi uçağı kaçırmaya çalışarak San Diego'ya yönlendirmek istedi.

Şok edici olay, dün Volaris Havayolları'nın Orta Meksika'daki El Bajío'dan kalkan uçuşunda yaşandı.

Uçağın planlanan varış noktası Tijuana'ydı, ancak Mario olduğu bildirilen kaçırma girişiminde bulunan kişi, uçağı yakındaki San Diego'ya yönlendirmek istedi.

Kabin içinden alınan video görüntüleri, diğer yolcuların Mario'nun kokpite girmesini engellemek için onu yakalamaya çalıştığını gösteriyor. Görüntülerde diğer yolcuların çığlık attığı, ağladığı ve kapıyı açmaması için yalvardığı duyuluyor.

Bir görgü tanığı, olayların Mario'nun bir kabin görevlisini yakalayıp uçağın kapı kolunu tutmasıyla başladığını söyledi. 31 yaşındaki şüpheli daha sonra kabin görevlisini de yanına alarak uçaktan atlayıp intihar edeceği tehdidinde bulundu.

Bir yolcunun müdahale etmesinin ardından, mürettebat eşi ve çocuklarıyla seyahat eden adamı etkisiz hale getirmeyi başardı.

Yaşanan kaos nedeniyle uçak Guadalajara'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı ve şüpheli burada gözaltına alındı.

Volaris sözcüsü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "El Bajío-Tijuana seferini yapan 3041 sayılı uçuşta bir yolcu, zor kullanarak uçağı Amerika Birleşik Devletleri'ne yönlendirmeye çalıştı. Mürettebat, güvenlik prosedürlerine uygun şekilde hareket etti ve protokol gereği uçak Guadalajara havalimanına yönlendirildi. Yolcu yetkili makamlara teslim edildi. Volaris, kanunun tüm ağırlığıyla uygulanmasını sağlamak için şikayetçi oldu. Tüm yolcular, mürettebat ve uçak güvende. Diğer yolcuların varış noktalarına ulaşmaları sağlandı. Volaris, bu durumun neden olduğu rahatsızlıktan dolayı özür diler. Volaris için yolcu ve mürettebat güvenliği en önemli önceliktir."

Kokpite girerek uçağı kaçırmaya çalışan yolcu, diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi

Kokpite girerek uçağı kaçırmaya çalışan yolcu, diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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