Kocaeli'de P&G şirketine ait binada rehine krizi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren ABD merkezli P&G şirketine ait ana binada yedi kişiyi rehin alan saldırgan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında toplamda dört kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan diğer üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA’nın haberine göre müzakere sürecinde saldırganın annesinin fabrikaya getirildiği, ancak annesiyle görüşmek istemeyen saldırganın sinirlenip havaya birkaç el ateş ettiği iddia edildi.

Diğer yandan saldırganın tuvalete gittiği esnada rehinelerden birinin eşine, "Tuvalete girdi, lütfen hemen polise haber verin" mesajı üzerine polisin operasyon yaptığı öne sürüldü.

1 Şubat'ta Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisindeki ABD firması Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasında saat 14.30 sıralarında üzerinde sahte bomba düzeneği ve iki silahla fabrikaya giren eski çalışan İbrahim Y., içeride bulunan yedi kişiyi rehin aldı.

İbrahim Y., sosyal medya hesabı üzerinden hedefini “İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamları durdurması ve Mısır’a olan sınır kapısının açılması” olarak açıkladı.

Emniyet güçleri ve saldırgan arasındaki müzakere yaklaşık 10 saat sürdü.

Herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı operasyonda, saldırgan gözaltına alınırken rehineler de kurtarıldı.

Yaklaşık 10 saat süren operasyonda haberi alan rehinelerin aileleri fabrika önünde toplandı.

Diğer yandan olayın sürdüğü sırada rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırgandan doğum günü kutlamak için izin istedi.

Saldırganın izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı.

Saldırgan ise kriz sürerken sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşım yaptı.

Polisin fabrika içerisinde bulunan kameralar ile saldırganı izlediği, tuvalete girdiği esnada operasyon yapıldığı belirtildi.