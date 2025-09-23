Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı

ABD Başkanı Donald Trump, 80. BM Genel Kurul toplantısındaki konuşmasında Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail'e tek kelime etmeden Hamas'ı ve Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelere sert sözlerle yüklendi.

"FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAK..."

"Gazze'de ateşkes için çaba gösterdim, ancak Hamas barış tekliflerini reddediyor" diyen Trump "Şu anda Filistin devletini tanımak, 7 Ekim'deki gibi zulmü ödüllendirmek anlamına gelir. Barış isteyenler birleşmelidir: rehineleri hemen serbest bırakın demelidir" dedi ve Filistin'i tanımayacağını ilan etti.

ÖNCE BAŞINI SALLADI, SONRA ALKIŞLADI

Gazze'deki katliamlar için Hamas'ı suçlayan Trump'ın bu sözlerini İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon'ın başını sallayarak onaylaması ve devamında alkış tutması dikkatlerden kaçmadı.

BM'DE FİLİSTİN RÜZGARI

Öte yandan Fransa ve İngiltere başta olmak 10 ülkenin liderleri, son iki günde Filistin'i bir devlet olarak tanıdığını ilan etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu anlamda bir Filistin zirvesine dönüştü. İngiltere, Avustralya, Portekiz ve Kanada zirveden bir gün önce kararlarını ilan etmişti.

Genel kurul sırasında ise Fransa, Monako, Lüksemburg, Belçika, Malta ve Andorra Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıkladı. Bu adımlarla birlikte, 193 BM üyesi ülkeden, Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 156'ya yükselmiş oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.

Bu adım, Filistin ve Ortadoğu için tarihi bir ilerlemeye işaret ediyor. İki devletli çözümün önemine dikkat çeken liderlerin hamleleri, şu an için sembolik düzeyde kalsa da Gazze'de soykırım savaşını sürdüren İsrail'in üzerinde uluslararası baskının önemli ölçüde arttığına işaret ediyor.

KARARLAR İSRAİL'İ ÖFKELENDİRDİ

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, tanıma kararına karşı, işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edecekleri tehdidinde bulundu. "Bir Filistin Devleti olmayacak" dedi.

Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi. Netanyahu, ülkelerin Filistin devleti tanıma yönündeki kararlarına ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip "Bekleyin ve görün" sözleriyle, üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulundu.