KKTC ve GKRY liderleri KŞK Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesinin (KŞK) ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Ziyarette liderler, KŞK'nin çalışmalarını takdir ettiklerini ve kayıp kişilerin bulunması için çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesinin (KŞK) ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat (ara bölge) üzerinde bulunan laboratuvarı ziyarette, Tatar'a Özel Temsilcisi Ergun Olgun, Hristodulidis'e de GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis eşlik etti.

KŞK'nin Türk üyesi Hakkı Müftüzade, BM üyesi Paul Henri Arni ve Rum üyesi Leonidas Pantelides ile diğer BM yetkililerinin hazır bulundukları ziyarette, Tatar ve Hristodulidis, Antropoloji Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret sonrası Tatar ve Hristodulidis basına ayrı ayrı açıklamalarda bulunurken, BM Kıbrıs İyi Niyet Misyonundan Koordinatör Sergiy Illarionov liderler adına ortak basın açıklamasını okudu.

Illarionov, açıklamada, her iki liderin de KŞK'ye destek verdiklerini ve Antropoloji Laboratuvarı personeliyle komitede yer alanların çalışmalarını takdir ettiklerini belirtilerek, "Liderler, KŞK'nin çalışmalarının siyasi konulardan ayrı tutulmasının önemini teyit ettiler." ifadesini kullandı.

Her iki liderin de tüm kayıp kişilerin bulunması ve kimlik tespitlerinin yapılmasına yönelik çabaların aralıksız sürdürülmesine olan ihtiyacı dile getirdiklerini aktaran Illarionov, Tatar ve Hristodulidis'in, KŞK'nin asıl sorumluluğunun en başta kayıp kişilerin ailelerine karşı olduğu konusundaki ortak görüşü teyit ettiklerini bildirdi.

"Büyük bir insanlık görevi"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp şahıslar konusunun önemine işaret ederek, halen bulunamayan insanlar olmasının üzücü olduğunu ve KŞK çalışmalarına katkı sağlamanın "büyük bir insanlık görevi" olduğunu söyledi.

Ziyaret gerçekleştirdikleri laboratuvarda, Kıbrıslı Türk bilim insanı ve uzmanların çalıştığına dikkati çeken Tatar, çalışmaları yürüten tüm görevlilerin büyük özveri ve emek sarf ettiklerini dile getirdi.

Kıbrıs'ta iki taraf arasında bir görüşme başlayacaksa bunun ön şartının egemen eşitliğin Rumlar tarafından kabul edilmesi olduğunu belirten Tatar, Türk tarafının egemen eşitlik konusunda kararlılığını vurguladı.

Hristodulidis de ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, KŞK'nin Antropoloji Laboratuvarı'na Tatar ile gerçekleştirdikleri ziyaretin son derece insani bir mesele olduğunu kaydetti.

Toplantıda bir gazetecinin, Tatar ile tekrar görüşme yapıp yapmayacaklarına ilişkin sorusunu Arapça "İnşallah" ifadesiyle yanıtlayan Hristodulidis, Kıbrıs'ta iki taraf arasında müzakerelerin tekrar başlaması konusunda da elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

BM'nin öncülüğünde 1981'de Kıbrıslı Türk ve Rum liderler arasında yapılan anlaşmayla kurulan KŞK, 1963'ten 1974'e kadar kaybolan 2002 kişinin cenazelerinin bulunması, kimlik tespitinin yapılarak ailelerine teslim edilmesi için çalışma yürütüyor.

Kayıplar için tespit, arama ve mezardan çıkarma faaliyetlerine 2006'da başlayan komite, bugüne kadar 1033 kişinin kimliğini belirleyerek kalıntılarını ailelerine teslim etti.