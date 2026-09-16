KKTC’de gastronomide uluslararası iş birliği adımı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gastronomi alanında uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla toplantı yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gastronomi alanında uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve gençlere yeni eğitim ile kariyer fırsatları sağlanması amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, British Northwest Chefs Union and Association ile Türkiye Uluslararası Gastronomi Derneği temsilcilerinin de yer aldığı heyet tarafından KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e gastronomi alanında hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Görüşmede, KKTC'deki genç şeflerin uluslararası eğitim, yarışma ve kariyer programlarına katılımının artırılması, farklı ülkelerden tanınmış şef ve jüri üyelerinin KKTC'de düzenlenecek organizasyonlarda bir araya getirilmesi ele alındı. Gelecek dönemde Japonya, Tayvan, Fas, Tunus ve İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerden gastronomi temsilcilerinin KKTC'de gerçekleştirilecek etkinliklere davet edilmesinin planlandığı belirtildi. Ayrıca çalışmalarla, gençlerin uluslararası şeflerle deneyim paylaşması, mesleki gelişim imkanlarının artırılması ve KKTC'nin gastronomi potansiyelinin uluslararası platformlarda daha fazla tanıtılmasının hedeflendiği bildirildi. Toplantı kapsamında uluslararası şef Kemal Coşkunçay tarafından KKTC Başbakan Ünal Üstel'e gastronomi brövesi de takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı