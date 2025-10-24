Haberler

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Töreni Gerçekleşti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, görevi eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan devraldı. Tören, saygı duruşu ve konuşmalarla sürdü, ardından yeni cumhurbaşkanlığı forsu göreve asıldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, go¨revi bir önceki Cumhurbas¸kanı Ersin Tatar'dan devraldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen devir teslim töreni için Cumhurbaşkanlığı'na gelen Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman'ı, Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar karşıladı. Tören kıtasının selamlanması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile sürdü. Ardından Tatar'ın ve Erhürman'ın biyografileri okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı forsu gönderden indirilerek Erhürman'a takdim edildi, yeni Cumhurbaşkanlığı forsu göndere çekildi. Tören kıtasının iki cumhurbaşkanı tarafından teftişinin ardından, Erhürman, Tatar'ı uğurladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın tebrik kabulü ve Cumhurbaşkanlığında halka açık resepsiyon yer aldı.

Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2'inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, ERHÜRMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, KKTC Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni vesilesiyle bulunduğum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman ile bir araya geldik. Sayın Erhürman'a bir kez daha hayırlı olsun dileklerimi iletiyor; Cumhurbaşkanı olarak, ülkelerimiz arasındaki ortak çalışmalar başta olmak üzere KKTC ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma ile geliştirme yolunda kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
