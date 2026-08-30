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KKTC'de Deniz Felaketi: 3 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

KKTC'de Deniz Felaketi: 3 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Gemideki 267 yolcudan 249'una ulaşılırken, 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise kayıp. Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den ve KKTC'den çok sayıda ekip katılırken, kayıplara ulaşmak için gece boyunca aramalara devam ediliyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük 'ulusal yas' ilan edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketi sonucu 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. Kazaya ilişkin son verilere göre, 267 yolcunun bulunduğu gemide şu ana kadar 249 yolcuya ulaşıldı, 8 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den 3 uçak, 4 insansız hava aracı (İHA), 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi katıldı.

KKTC'den ise çalışmalarda 4 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücumbot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra sivil savunma ve polis ekipleri görev aldı. Özel gece görüş imkanına sahip 4 gemi ve 2 helikopter, kayıp 19 kişiye ulaşmak amacıyla gece boyunca bölgede aramalarına devam edecek. Türkiye'den görevlendirilen İHA'lar da 24 saat arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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