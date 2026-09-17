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KKTC’de 170 arıcıya bin modern arı kovanı dağıtıldı

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KKTC’de 170 arıcıya bin modern arı kovanı dağıtıldı
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı desteğiyle yürütülen proje kapsamında 170 üreticiye bin modern arı kovanı ve arıcılık ekipmanı dağıtıldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı desteğiyle yürütülen proje kapsamında 170 üreticiye bin modern arı kovanı ve arıcılık ekipmanı dağıtıldı.

' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arıcılığının Geliştirilmesi Kırsal Kalkınma Projesi' kapsamında düzenlenen kovan dağıtım töreni, Lefkoşa Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Proje, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı desteğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği iş birliğiyle hayata geçirildi. Projenin ilk etabında Arıcılar Birliği'ne üye ve devlete kayıtlı 170 üreticiye bin modern ve polen tuzaklı arı kovanı teslim edildi. Üreticilere ayrıca arıcılık maskesi, körük ve el demirinden oluşan ekipman desteği sağlandı.

Törene KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Serhan Kara ile üreticiler katıldı.

ÜSTEL: ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRIYORUZ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, verilen kovan ve ekipmanlarla arıcıların yükünü hafifletmeyi, üretim kapasitesi ile balın kalite ve verimliliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

2026 yılında kovan başı desteğin 400 TL'ye, arı besleme desteğinin ise 350 TL'ye yükseltildiğini belirten Üstel, arıcılık sektörüne yönelik toplam desteğin bu yıl 23 milyon 815 bin TL'ye ulaşmasının hedeflendiğini bildirdi.

EREN: İKİ ETAPTA 2 BİN KOVAN DAĞITILACAK

TİKA Başkanı Abdullah Eren de projenin iki etap halinde gerçekleştirileceğini kaydederek, toplam 2 bin arı kovanının üreticilere ulaştırılacağını aktardı. TİKA'nın 2019 yılından bu yana KKTC'de faaliyet gösterdiğini vurgulayan Eren, Lefkoşa ofisinin bugüne kadar 277 proje gerçekleştirdiğini, bunların yaklaşık 30'unun tarım, hayvancılık ve ormancılık alanında olduğunu dile getirdi. Eren, TİKA'nın yerel üretimi, istihdamı ve üreticinin emeğine katma değer sağlayan projeleri desteklemeye devam edeceğini de ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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