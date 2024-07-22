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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, zorlu çocukluk yıllarını anlattı: Annemi ben 7 yaşındayken doğum sırasında kaybettik

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk oldu. Çok özel ve samimi açıklamalarda bulunan Tatar'ın, annesini 7 yaşındayken kaybettiğini ve hayatının zorluklarını anlatması duygusal anlara sahne oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haberler.com'un Haber Bahane programına konuk oldu. Kendi hayat hikayesinden kesitler sunan Tatar, annesini 7 yaşında kaybettiğini ve zorluklarla dolu bir hayat yaşadığını anlattı.

TATAR'DAN KKTC'NİN 50. YILINA ÖZEL HABERLER.COM'A AÇIKLAMA

Kıbrıs Adası'ndaki 500 yıllık Türk varlığını silmek isteyen ve Türk halkına zulüm eden Rumlara karşı 20 Temmuz 1974'de başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı ile KKTC'deki Türk toplumunun hakları ve güvenliği garanti altına alındı. O harekatın 50. yıldönümü KKTC'de coşku ve zaferle kutlanırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haberler.com'un konuğu olarak önemli açıklamalarda bulundu.

"17 SENE BOYUNCA MEMLEKET HASRETİ ÇEKTİM"

Çocukluğunu yaşayamadığını söyleyen Tatar, savaşın içinde fakirlik içinde yaşadıkların ifade ederek ekmek bile alamayanların olduğunu anlattı. 14 yaşında İngiltere'ye gittiğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 17 sene boyunca memleket hasreti çektiğini ifade etti.

"ANNEMİ 7 YAŞINDAYKEN KAYBETTİM"

Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun "Ailenize hasret mi büyüdünüz?" sorusu üzerine Tatar, "Annemi 7 yaşındayken kaybettik. O zaman tıp çok gelişmiş değildi, bir doğum esnasında talihsizlik. Annem 26 yaşında hayatını kaybediyor. Babam uzun yıllar bize baktıktan sonra evlendi. Daha sonra yeni ailenin bir parçası olduk. 2 çocuk babamın ilk evliliğinden, 2 çocuk bir şehit eşi olarak İsmet hanımdan. İsmet hanıma hep teşekkür ederim, aramızda hiç kötü bir şey olmadı. 2'sini de öz kardeşim olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLUĞUMUN DRAMATİK BOYUTU"

Tatar, sözlerinin devamında "Kıbrıs küçük bir yer. Babamın eşi vefat edince, İsmet hanımın da eşi şehit olunca birileri ikisini uygun görmüşler. Çocukluğumuzun dramatik boyutlarından bir tanesi de bu" diyerek hayatından duygusal bir kesit anlattı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

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