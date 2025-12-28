KKTC Başbakanı Üstel: Bizim duruşumuz; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği duruştur

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminin tek taraflı bir model dayatmayı amaçladığını belirterek, "Bizim durduğumuz yer ise nettir, açıktır ve tartışmasızdır. Bu duruş, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca, yüksek sesle ve kararlılıkla ifade ettiği duruştur. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve gerçekçi bir çözüm ancak iki egemen devlet temelinde mümkündür" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in sözlerine tepki göstererek, Ada'da gerçekçi tek çözümün 'iki devletli çözüm' olduğunu bildirdi.

Üstel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs meselesine ilişkin son günlerde yapılan açıklamalar ve özellikle Nikos Hristodulidis'in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına dile getirdiği 'BM kararlarına atıf çözümün şeklini belirler' yönündeki beyanı, niyetlerini gizlemeye çalışanların aslında neyi dayattığını açık biçimde ortaya koymuştur. 'BM kararlarına atıf çözümün şeklini belirler' ve 'a la carte yaklaşamazsınız' söylemleri; federasyon dışında hiçbir çözüm seçeneğinin kabul edilmeyeceğinin açık bir itirafıdır. Bu yaklaşım, iki egemen devlete dayalı çözümü baştan reddeden ve Kıbrıs Türk halkına tek taraflı bir model dayatmayı amaçlayan bir tutumdur.

Bizim durduğumuz yer ise nettir, açıktır ve tartışmasızdır. Bu duruş; ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca, yüksek sesle ve kararlılıkla ifade ettiği duruştur: Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve gerçekçi bir çözüm ancak iki egemen devlet temelinde mümkündür. Bu görüş ne geçicidir ne de taktikseldir. Bu duruş; Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinden süzülüp gelen, tarihi ve meşru bir iradenin ifadesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki netliği, bizim için yalnızca bir siyasi tez değil; yolumuzu aydınlatan stratejik bir pusuladır.

Bu nedenle özellikle vurgulamak isterim ki; muğlak ifadelerle, üstü örtülü söylemlerle veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından alttan alta dayatılan modellerle yol alınamaz. Bizim pusulamız bellidir.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, kimsenin 'yorumuna' ya da 'seçici BM okumasına' bırakılamaz. Federasyon defteri kapanmıştır. Tüketilmiş ve defalarca başarısız olmuş modelleri yeniden gündeme getirme çabaları, halkımızın iradesi karşısında sonuçsuz kalmaya mahkumdur.

İki egemen devleti savunduğunu ifade eden herkesin de Birleşmiş Milletler imzasıyla yapılan ortak açıklamaların gerçekte ne anlama geldiğini Kıbrıs Türk halkına açık, şeffaf ve gecikmeden anlatma sorumluluğu vardır. Bu bir tercih değil; açık bir samimiyet testidir.

Kıbrıs Türk halkı ne istediğini bilmektedir. Ana vatan Türkiye bu duruşun arkasındadır. Biz de bu çizgide, kararlılıkla ve tereddütsüz şekilde yürümeye devam edeceğiz."