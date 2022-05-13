Kıskançlık krizine giren kadın, makasla kocasının cinsel organını kesti

Vietnam'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kıskançlık krizine giren bir kadın kocasının uyurken cinsel organını kesti.

KESTİĞİ ORGANI DA ALIP KOCASINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Kocasının cinsel organını kesen kadın daha sonra organ parçasını da alarak kocasını hastaneye götürdü. 4 saat süren ameliyat sonrası kesilen organ yerine tekrar dikildi. Ameliyatı yapan Dr. Tuan, olayın üzerinden birkaç saat geçtiğini, kesilen kısımdaki kanın pıhtılaştığını ve bu nedenle ameliyatın çok zorlu geçtiğini söyledi.

ORGAN YERİNE KAYNADI

Cinsel organının yerine dikildikten sonra enfeksiyon olmaması için azami bir çaba sarf ettiklerini söyleyen doktor Tuan, ameliyattan sonra kontrole gelen hastanın durumunun iyi olduğunu, organın yerine kaynadığı ve hastanın şu an için en azından acı çekmeden rahat bir şekilde yürüyebildiğini belirtti. Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken kadının tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında açıklama yapılmadı.