Kireç tozu içinde poz veren küçük çocuk, saniyeler içinde hayatını kaybetti

Brezilye'da yaşayan 7 yaşındaki Arthur Emanuel Bitencourt isimli çocuk, inşaat kumunun içinde girip annesine poz verdi. Arthur, kumdan çıktıktan saniyeler sonra hayatını kaybetti. Küçük çocuğun kireç tozu içinde bulunan maddelere karşı ciddi alerjisi olduğu ortaya çıktı.

NEFESİ KESİLİP ÖLDÜ

Doktorlar, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden Arthur'un kireç tozu içinde bulunan maddelere karşı ciddi bir alerji yaşadığını, bunun sonucu olarak nefesi kesilip öldüğünü söyledi.

"ÖLMEDEN BİRKAÇ DAKİKA ÖNCEKİ FOTOĞRAFI"

Aileden bir kişi, ölen çocuğun fotoğrafını paylaşarak şu ifadelere yer verdi; Kireç solumasından dolayı ölmeden birkaç dakika önce Arthur'un yürek burkan fotoğrafı. Sen her zaman kalbimde kalacaksın."

SOLUNUM PROBLEMLERİNE YOL AÇIYOR

Brezilya Teknolojik Araştırma Enstitüsü, inşaat ve bahçecilikte yaygın olarak kullanılan kireçtaşı tozunun solunum problemlerine yol açabileceğini ve bu maddeye maruz kalanlara koruyucu ekipman kullanmaları tavsiye edildiğini belirtiyor. Bu madde sıkça tuğla, çimento ve beton gibi malzemelerin üretiminde kullanılırken, çalışanlar yüz maskeleri, eldivenler ve koruyucu gözlükler kullanır.

GÖZ HASARI, KANSER, AKCİĞER PROBLEMELERİ

Yetkililer, tozu solumanın ciddi akciğer problemlerine yol açabileceği ve ayrıca kansere, cilt tahrişine ve göz hasarına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Zararlarının arasında azalmış akciğer fonksiyonu, nefes darlığı ve sürekli öksürük yer alıyor.