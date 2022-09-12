Kimse nedenini çözemedi! 300 metrelik vadide çıplak şekilde mahsur kalan genç adam güçlükle kurtarıldı

Brezilya'da bir doğa parkında derin bir vadiye düşen tamamen çıplak bir genç arama kurtarma ekiplerini şaşkına çevirdi. 300 metrelik vadinin ulaşılması en zor yerde bulunan gencin hastanede tedavisi devam ediyor.

Brezilya'nın Mestre Alvaro doğa koruma alanında yoldan geçen bir kişi vadiden gelen yardım çığlığını duyar duymaz yetkilileri aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi 300 metrelik vadide mahsur kalan genci güçlükle kurtarabildi.

KAYIP OLARAK ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

19 yaşındaki ismi açıklanmayan adamın koruma alanına yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki yakındaki Vila Velha kentinden geldiği ve bulunduğu günün sabahından beri kayıp olduğu bildirildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kurtarma çalışmalarının sonucunda adam Jayme Santos Neves Devlet Hastanesine götürüldü ve vücudundaki yaralanmalar ve hipotermi belirtileri nedeniyle tedavi edilirken müşahede altında tutuldu.

"HER AN DÜŞEBİLİRDİ"

Brezilya Hava Kuvvetleri'nden Binbaşı Pablo Angely Marques şunları ekledi: "Onu, her an düşme riski olan, erişilmesi çok zor bir noktada bulduk. Helikopter kurtarma sepeti kullanmak zorunda kaldık. 80 ila 100 metre aşağıdaydı."

"NEDEN ÇIPLAK OLDUĞUNU AÇIKLAYAMADI"

Marques "Neden çıplak olduğunu açıklayamadı. Oraya nasıl geldiğini hatırlamadığını, ancak arkadaşlarıyla bölgeye gittiğini tahmin ettiğini söyledi" dedi.