Kim Jong-un, Kuzey Koreli kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları için ağlayarak yalvardı
Ülkesinde düşen doğum oranlarına dikkat çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları çağrısında bulundu. Kim Jong-un'un bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.
Ulusal Anneler Buluşması'nın açılışında yaptığı konuşma sırasında Kim Jong-un, doğum oranlarındaki düşüşün durdurulmasının, kadınların görevi olduğunu ifade ederek kadınları harekete geçmeye çağırdı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Elindeki kağıt mendille gözyaşlarını silen Kim konuşmasında, "Doğum oranlarındaki düşüşü durdurmak, iyi çocuk bakımı ve eğitim sağlamak, annelerimizle birlikte çözmemiz gereken aile meselelerimizdir" dedi.
ALKIŞLA KARŞILIK VERDİLER
Kuzey Kore lideri kadınlardan daha fazla çocuk sahibi olmalarını isterken gözyaşlarına hakim olamazken, devlet medyasında yer alan görüntülerde coşkulu kalabalığın konuşması sırasında Kim'i alkışladıkları görüldü.