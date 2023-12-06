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Kim Jong-un, Kuzey Koreli kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları için ağlayarak yalvardı

6 Aralık 2023 14:51 Son Güncelleme: 14:59 Abone Ol

Ülkesinde düşen doğum oranlarına dikkat çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları çağrısında bulundu. Kim Jong-un'un bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.