Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, kilosu 345 bin TL'den satılıyor

Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, kilosu 345 bin TL'den satılıyor
Hırvatistan'da eylül ile aralık ayları arasında başlayan beyaz trüf avı sezonu, dünyanın en pahalı mantarını bulmak için ormanlarda heyecanlı bir rekabete sahne oluyor. Doğada yalnızca belirli ağaç kökleriyle simbiyoz halinde yetişen ve yetiştirilemeyen bu nadir mantarın kilosu 7 bin euroya kadar ulaşıyor.

  • Beyaz trüf mantarının kilosu 6 bin ila 7 bin Euro arasında değişiyor.
  • Beyaz trüf mantarı Hırvatistan'da eylül ile aralık ayları arasında toplanıyor.
  • İklim değişikliği ve ormansızlaşma beyaz trüf mantarının sayısını azaltıyor.

Dünyanın en değerli lezzetlerinden biri olarak kabul edilen beyaz trüf, Hırvatistan'da sonbahar aylarında başlayan özel av sezonuyla birlikte yeniden gündemde.

YETİŞTİRİLEMEYEN HAZİNE

Balkan ülkesinde eylül ile aralık ayları arasında toplanabilen beyaz trüf mantarı, doğada yalnızca belirli ağaç türleriyle simbiyotik şekilde yetişiyor. Yetiştirilemeyen bu nadir mantar, avcılar arasında adeta bir hazineye dönüşüyor. Her yıl olduğu gibi bu sezon da pek çok mantar avcısı, beyaz trüfü bulmak için ormanlarda kıyasıya bir yarışa girdi.

ORMANLARDA KÖPEKLERİYLE ARIYOR

Bu özel mantarın peşinde olan isimlerden biri de Ivana Karlic Ban. Reuters'a konuşan Ban, Lagotto Romagnolo cinsi köpekleriyle birlikte ormanlarda trüf aradığını anlatarak, beyaz trüfün doğada son derece az bulunduğunu ve bu nedenle çok değerli olduğunu belirtti.

KİLOSUNUN FİYATI 7 BİN EURO'YA KADAR ÇIKIYOR

Beyaz trüf, gastronomi dünyasında fiyatıyla da dikkat çekiyor. Karlic Ban'a göre mantarın kilosu 6 bin ila 7 bin Euro arasında değişiyor. Bu rakam bugünkü kurla yaklaşık 296 bin ila 345 bin TL'ye denk geliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MANTAR SAYISINI AZALTTI

Ailesinin 50 yıldır trüf avcılığı yaptığını anlatan Ivana Karlic Ban, iklim değişikliği ve ormansızlaşmanın beyaz trüfün doğal yaşam alanlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Ban, "Şiddetli kuraklık mantarın büyümesini durduruyor, aşırı yağışlar ise mantarı çürütüyor. Sayıları her yıl azalıyor, buna paralel olarak fiyatları da sürekli artıyor" dedi.

