Kilo takıntısı yüzünden evi terk edip Türkiye'ye giden karısını geri döndüğünde tanıyamadı

İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan 31 yaşındaki Gemma Welsh isimli kadına, cilt kanseri teşhisi konuldu. Kanser teşhisinin ardından hızla kilo almaya başlayan Welsh, kilolarının önüne geçemeyince kendisinden uzaklaştı. Eşi Paul Welsh'in de artık kendisini beğenmediğini düşünen kadın, evliliğini noktalama kararı aldı.

AMELİYAT İÇİN TÜRKİYE'YE UÇTU

Gemma, hem cilt kanserini tedavi ettirmek hem de tüp mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye uçtu. Türkiye'de 1 yıl boyunca tedavi gören ve fazla kilolarından kurtulan Gemma, artık eve dönme zamanının geldiğine karar verdi.

EVİNE DÖNDÜĞÜNDE HERKES ŞAŞKINDI

Welsh eve döndüğünde herkes şaşkındı. Çünkü genç kadın, evden uzak kaldığı süre boyunca 15 kilo fazlalığını vererek bambaşka birine dönüştü. Ailesi ise onun bu yeni halini tanımakta güçlük çekti.

YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Yaptığının hata olduğunu kabul eden Welsh, kocasıyla yeniden bir araya gelerek evliliğini devam ettirme kararı aldı.