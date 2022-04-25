Kilo takıntısı yüzünden evi terk edip Türkiye'ye giden karısını geri döndüğünde tanıyamadı
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İngiltere'de yaşayan Gemma Welsh adlı kadın, 2015 yılında fazla kilolarından kurtulmak için eşinden ayrılıp Türkiye'ye uçtu. Türkiye'de tüp mide ameliyatı geçiren Welsh, 1 yılın ardından evine döndü. Yeniden kocasıyla bir araya gelen Gemma Welsh'i tanımak ise artık imkansızdı.
İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan 31 yaşındaki Gemma Welsh isimli kadına, cilt kanseri teşhisi konuldu. Kanser teşhisinin ardından hızla kilo almaya başlayan Welsh, kilolarının önüne geçemeyince kendisinden uzaklaştı. Eşi Paul Welsh'in de artık kendisini beğenmediğini düşünen kadın, evliliğini noktalama kararı aldı.
Gemma, hem cilt kanserini tedavi ettirmek hem de tüp mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye uçtu. Türkiye'de 1 yıl boyunca tedavi gören ve fazla kilolarından kurtulan Gemma, artık eve dönme zamanının geldiğine karar verdi.
Welsh eve döndüğünde herkes şaşkındı. Çünkü genç kadın, evden uzak kaldığı süre boyunca 15 kilo fazlalığını vererek bambaşka birine dönüştü. Ailesi ise onun bu yeni halini tanımakta güçlük çekti.
Yaptığının hata olduğunu kabul eden Welsh, kocasıyla yeniden bir araya gelerek evliliğini devam ettirme kararı aldı.