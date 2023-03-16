Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz'den Kavala ve Demirtaş mesajı: Serbest bırakacağız

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz, ABD merkezli Politico dergisine konuştu. Çeviköz, iktidara gelmeleri halinde dış politikada yapacakları hamleleri anlattı.

"KAVALA VE DEMİRTAŞ'I SERBEST BIRAKACAĞIZ"

Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile ilişkilerde yeniden başlangıç vadeden Ünal Çeviköz, tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyularak serbest bırakılacağını söyledi. Çeviköz, yeni bir hükümetin Türkiye'nin insan hakları konusunda kötüleşen sicilini onarmaya çalışacağını belirtti.

"İÇ SİYASETTE BİR NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

Çeviköz, "İç siyasette bir normalleşme süreci başlatacağız. Bu da müttefiklerimize ve tüm Avrupa ülkelerine basitçe, 'Türkiye'nin yeniden demokrasi yolunda olduğu' mesajını verecek ve Türkiye'nin pozisyonuna dair algıda ciddi bir değişiklik yaratacak" ifadelerini kullandı.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA MESAJI

Ünal Çeviköz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çeviköz, "İkili sorunlarınızı NATO gibi çok taraflı bir kuruma taşırsanız, o zaman bütün diğer NATO ülkeleri ile kendi ülkeniz arasında bir tür kutuplaşma yaratırsınız. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO gibi kolektif bir savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum" diye konuştu.