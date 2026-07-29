Kıbrıs'ta üçlü zirve sona erdi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in katılımıyla ara bölgede gerçekleştirilen üçlü görüşme tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, ara bölgede yer alan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya geldi. Liderlerin katılımıyla saat 10.00'da başlayan üçlü görüşmenin, saat 11.15 itibarıyla sona erdiği bildirildi.

Görüşmede KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a; Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ile Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti. BM Genel Sekreteri Guterres'in heyetinde ise BM Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo, BM Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Özel Asistan Tiyanjana Mphepo ve BM Siyasi İşler Görevlisi Ruth Sigalus yer aldı.

Ara bölgede gerçekleştirilen üçlü zirvenin tamamlanmasının ardından, Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı