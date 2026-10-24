Kenya'da Ebola can kaybı 2'ye çıktı, 9 vaka aynı temas kümesinde

KENYA Sağlık Bakanlığı, 65 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkede Ebola kaynaklı can kaybının 2'ye yükseldiğini duyurdu. Toplam 9 vakanın tespit edildiği ülkede yetkililer, virüsün toplum geneline yayıldığına dair bir bulgu bulunmadığını açıkladı.

Kenya Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Patrick Amoth tarafından yapılan açıklamada, Ebola salgını sonucunda hayatını kaybeden ilk kişiyle doğrudan teması bulunan 65 yaşındaki kadının, tecrit altında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Kadının hayatını kaybetmesiyle ülkede tespit edilen 9 doğrulanmış vaka arasındaki can kaybı 2'ye yükseldi. Karantinada bulunan diğer 7 hastanın tedavisinin iki ayrı izolasyon merkezinde sürdüğünü belirten Amoth, "Onun vefatı, Ebola'nın uyarı vermeden aniden kötüleşebilen ciddi ve ölümcül bir hastalık olduğunu acı bir şekilde hatırlattı" değerlendirmesinde bulundu.

Salgının toplum geneline yayıldığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını vurgulayan yetkililer, tespit edilen tüm vakaların aynı temas kümesi içinde yer aldığını ifade etti. Kenya'daki ilk vaka, bu ayın başında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) başkent Nairobi'ye seyahat eden ve 5 Ekim'de hayatını kaybeden bir kişide belirlenmişti.

KDC'de mayıs ayından bu yana devam eden salgında 9 binden fazla vaka ve 4 bin 600'den fazla ölüm kaydedilirken, virüsün komşu ülkelere yayılması üzerine bölge ülkelerinde sağlık kontrolleri ve sınır tedbirleri artırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı