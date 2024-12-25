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Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

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Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. 35 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin kurtulduğu kazanın ardından dikkat çeken bir iddia geldi. Düşen uçağın gövdesinde şarapnel izleri olduğu öne sürüldü. Ortaya atılan iddia akıllara "Uçağa sabotaj mı yapıldı?" sorusunu da getirdi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakü- Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Aktau şehri yakınlarında düştü. Uçak düştükten sonra alev aldı. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi.

Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçakta 62 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu belirtildi. 35 kişinin öldüğü, 32 kişinin de kurtulduğu kazayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

UÇAĞA SABOTAJ İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın gövdesinde şarapnel izlerinin olduğu öne sürüldü. İddialar akıllara "Uçak sabotaj mı yapıldı?" sorusunu getirirken, konuyla ilgili yetkililerden açıklama gelmedi.

Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

YOLCULARDAN 37'Sİ AZERBAYCAN VATANDAŞI

Azerbaycan Havayolları Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu ile toplamda 67 kişinin bulunduğunu, yolculardan 37'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, 6'sının Kazakistan, 3'ünün ise Kırgızistan vatandaşı olduğunu kaydetti. Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov da yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını ifade etti.

AZERBAYCAN'DA 1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Azerbaycan'da uçak kazası sonrası meydana gelen can kayıpları dolayısıyla 1 günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kaza haberinin ardından Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için gittiği Rusya ziyaretini iptal ederek Bakü'ye döndü.

Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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